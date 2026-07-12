Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας θα ισχύσει αύριο Δευτέρα 13/7, από τις 08:00 έως τις 20:00, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, το μέτρο αφορά, στον δήμο Κασσάνδρας, τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα την περιοχή «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της κοινότητας Παλιουρίου. Στον δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Εξάλλου, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς -κατηγορίας κινδύνου 3- προβλέπει για αύριο η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Διδυμοτείχου.

Στις προαναφερθείσες περιοχές με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Ευάγγελου Πουλιλιού, απαγορεύεται τη Δευτέρα η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8.00 έως τις 22.00. Ειδικότερα η απαγόρευση αφορά τις αναδασώσεις έναντι Κ.Α.Α.Υ. Μάκρης και τον χώρο αναψυχής Συκορράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τις αναδασώσεις-χώρο αναψυχής «Τσίγγλα» Διδυμοτείχου. Επίσης οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών κ.α.

Σημειώνεται πως στους παραβάτες της εν λόγω απαγόρευσης -η οποία ισχύει έως ότου ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς πέσει στην κατηγορία 2- επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.