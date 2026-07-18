Αντίστροφα κυλάει ο χρόνος για τη λήξη της διαδικασίας έκδοσης για τις νέες ταυτότητες, καθώς η 3η Αυγούστου αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για όσους εξακολουθούν να διαθέτουν τις παλαιού τύπου ταυτότητες και σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157, από τις 3 Αυγούστου 2026 παύουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Οι πολίτες θα πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα είτε να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), το οποίο καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του εγγράφου.

Νέες ταυτότητες: Τι χρειάζεται για την έκδοση

Για την έκδοση του νέου δελτίου απαιτούνται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), που καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς.

Μειωμένο παράβολο 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486) για πολύτεκνους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043).

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Πότε αποσύρονται πλήρως οι παλιές ταυτότητες

Η πλήρης κατάργηση των παλαιών ταυτοτήτων από τις συναλλαγές με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δεύτερο χρόνο, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2027, οπότε και δεν θα γίνονται αποδεκτές από καμία δημόσια υπηρεσία.

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πριν το ραντεβού

Η παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την αναρτά στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό από τον φωτογράφο και τον συνδέει με τον ΑΦΜ του, ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να ανακτήσει τη φωτογραφία.

Η Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται από την Αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών. Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση.

Στο ΑΤ συμπληρώνεται η αίτηση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν στο «Μητρώο Πολιτών» ή στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης. Προσοχή! Ο αιτών επιβεβαιώνει τα στοιχεία.

Πώς κλείνεται το ραντεβού

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονική επιλογή της αρμόδιας Αρχής Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας ή προσωρινής διαμονής, και επιλογή διαθέσιμης ημερομηνίας και ώρας.

Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει διαθέσιμη ημερομηνία σε άλλο Αστυνομικό Τμήμα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού αποστέλλεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση με τα στοιχεία του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας. Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας απαιτείται επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία για νέο προγραμματισμό.

Για την πρώτη έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία του αιτούντος. Για ανηλίκους, ως μάρτυρας μπορεί να παρίσταται γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας.

Η παραγωγή και προσωποποίηση των νέων δελτίων πραγματοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

