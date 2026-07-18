Tο Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 αναστέλλεται το μέτρο του Δακτυλίου στην Αθήνα.

Αυτό σημαίνει ότι σε λίγες μέρες οι οδηγοί δεν θα έχουν περιορισμούς στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Το μέτρο, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο Δακτύλιος θα εκτείνεται στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).