Ένα μοναδικό σταυροδρόμι πολιτισμού, ιστορίας και σύγχρονης δημιουργίας στήνεται φέτος στην Πιερία. Το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου επιστρέφει δυναμικά, μεταμορφώνοντας εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους σε ζωντανές σκηνές τέχνης.



Το φετινό πρόγραμμα κλέβει τις εντυπώσεις με τις ανατρεπτικές «Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Javor Gardev, όπου το διάσημο βρετανικό συγκρότημα The Tiger Lillies θα παίξει ζωντανά στο αρχαίο θέατρο Δίου. Παράλληλα, οι θεατές θα ζήσουν ένα ταξίδι από τον αστρολάβο μέχρι την αστροφυσική στα Λείβηθρα, θα απολαύσουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Θεοδωράκη και Μικρούτσικο στην Παναγία Κονταριώτισσα, αλλά και παραδοσιακές «Γαστρονομικές Συναντήσεις» με τη συμμετοχή της Χίου και της Κύπρου.

Σπουδαίες παραγωγές θεάτρου, μουσικής, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, αρχαιολογικές ομιλίες, πολιτιστικές δράσεις και βραδιές οινοποσίας και γευσιγνωσίας θα φιλοξενηθούν σε εμβληματικές τοποθεσίες της Πιερίας τους καλοκαιρινούς μήνες τονίστηκε κατά τη διάρκεια παρουσίασης του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Ολύμπου στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).



«Ως περιφερειακή αρχή στηρίζουμε χρόνια τώρα έμπρακτα το Φεστιβάλ Ολύμπου, γιατί πρέπει, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο σημαντικός πολιτιστικός φορέας που πέρα από την πολιτιστική του δράση, τις θεατρικές παραστάσεις, τις συναυλίες δίνει μία διαφορετική τουριστική και πολιτιστική ταυτότητα στην περιοχή μας. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι στις κορυφαίες θέσεις στην περιφερειακή διοίκησή μας» τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό και περισσότερο ελκυστικό φέτος.

Το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι πανέτοιμο να συνεχίσει και φέτος το ταξίδι του με σεβασμό στην ιστορία του, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου – ΟΡ.ΦΕ.Ο. Γρηγόρης Παπαχρήστος, ο οποίος έκανε λόγο για μία «ζωντανή συνάντηση ανθρώπων, τεχνών και ιδεών».



Επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα σχεδιάστηκε πάνω στην ιδρυτική του φιλοσοφία του θεσμού να προσφέρει στο κοινό ποιοτικές και πολυδιάστατες εκδηλώσεις με σημαντικές παρουσίες από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, των εικαστικών τεχνών και της επιστήμης υπογράμμισε ότι το Φεστιβάλ είναι η απόδειξη ότι ο πολιτισμός μπορεί να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίες ανάμεσα στους λαούς, αλλά και στις νεότερες γενιές.



«Για 55 χρόνια το Φεστιβάλ Ολύμπου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα στον πολιτισμό, στην ιστορία, στη μνήμη και τη σύγχρονη δημιουργία» είπε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Βάσια Καραβέλη παρουσιάζοντας το φετινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και επιστημονικές διαλέξεις.



Αναφερόμενη στην παράσταση «Βάκχες» του Ευριπίδη του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας Ivan Vazov σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου τόνισε ότι αυτή τη στιγμή όλος ο θίασος, 25 άτομα βρίσκονται στο Δίον όπου διεξάγονται οι πρόβες έτσι ώστε να ξεκινήσει η περιοδεία τους με πρώτη παρουσίαση στην Επίδαυρο.

Μουσικές εκδηλώσεις

Το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου αρχίζει στο αρχαίο θέατρο Δίου στις 4 Ιουλίου με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Στη βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη εμφανίζεται ο Αιμιλιανός Σταματάκης και τραγουδίστρια και αφηγήτρια είναι η Μελίνα Κανά.



Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής προσκαλούν το κοινό σε ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι, μαζί με 6 υπέροχους μουσικούς και 2 σπουδαίους τραγουδιστές στο αρχαίο θέατρο Δίου στις 11/7.



Οι Πυξ Λαξ θα δώσουν συναυλία με τις διαχρονικές επιτυχίες τους στις 18/7 στο αρχαίο θέατρο του Δίου. «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου» είναι ο τίτλος συναυλίας στο αρχαίο θέατρο του Δίου του Μανώλη Μητσιά και της Αλεξάντρα Γκράβας αφιερωμένης στον σπουδαίο ποιητή και στιχουργό.



Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη συναυλίες της Ιουλίας Καραπατάκη (3/8 στο Κάστρο Πλαταμώνα), του APON (7/8 Κάστρο Πλαταμώνα) της Νατάσας Μποφίλιου του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο αρχαίο θέατρο Δίου (12/8) του Στέλιου Ρόκκου (17/8 στο Κάστρο Πλαταμώνα). Οι Αλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα «συναντηθούν» στο αρχαίο θέατρο Δίου και θα ενώσουν τους διαφορετικούς μουσικούς κόσμους τους στις 23/8.

Εικαστικές εκθέσεις

Στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών από τις 5 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου θα φιλοξενηθούν τρεις εκθέσεις:



«Ευλογημένη Πιερία» έκθεση που προσεγγίζει την περιοχή ως έναν τόπο με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, ιστορία και πολιτισμό. Οι 33 συμμετέχοντες καλλιτέχνες του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών Πιερίων εμπνέονται από στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τόπο και τα αποδίδουν μέσω της ζωγραφικής ,γλυπτικής φωτογραφίας και αγιογραφίας.



«Του Ονείρου» ομαδική έκθεση αφιερωμένη στη στη γκαλερίστα Μαρία Σκλιοπίδου και στην ιστορική Αίθουσα Τέχνης «ΧΡΥΣΑ», η οποία λειτούργησε στο κέντρο της Κατερίνη από το 1990, προσφέροντας επί σειρά ετών σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό έργο στην τοπική κοινωνία.

«Άλλοι Τόποι» έκθεση ζωγραφικών έργων της Κατερίνας Ριμπατσιού με καταγωγή από το Λιτόχωρο.

Θέατρο

Η εμβληματική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταλειφό, Αναστάση Ροϊλός και Σταύρο Σβήγκο ανεβαίνει στις 6/7 στο αρχαίο θέατρο Δίου. Η «Μήδεια του» Ευρυπίδη με πρωταγωνιστές την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο σε σκηνοθεσία του Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς θα παρουσιαστεί στο αρχαίο θέατρο Δίου στις 17/7.



Στις 25/7 στο αρχαίο θέατρο Δίου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει την παραγωγή «Λυσιστράτη» σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του καλλιτεχνικού διευθυντή του, Αστέριου Πελτέκη.



Η ομάδα Σημείο Μηδέν και ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος παρουσιάζουν την «Ιφιγένεια εν Αυλίδη» του Ευρυπίδη στις 2/8 στο αρχαίο θέατρο Δίου. Στις 10/8 στο αρχαίο θέατρο Δίου παρουσιάζεται η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε διασκευή, κείμενο και πρωτότυπα τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.



Στις 15-16/7 στο αρχαίο θέατρο Δίου ανεβαίνει η μουσικοθεατρική performance «Ό,τι Μένει Ανθρώπινο» που αποτελεί ένα καλλιτεχνικό κράμα μουσικής, ποίησης και θεατρικής αφήγησης, με κεντρικό άξονα το μουσικό έργο και το προσωπικό αρχείο του μουσικολόγου, ερευνητή και δημιουργού Μάρκου Δραγούμη. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται συνθέσεις του για πιάνο και μελοποιήσεις ποιημάτων των Ανδρέα Εμπειρίκου και Νάνου Βαλαωρίτη, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνθετική του προσωπικότητα, τον εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα, τις ιμπρεσιονιστικές επιρροές, τις αναφορές στην παράδοση και την τροπική μουσική.



Το σπάνιο αυτό υλικό συναντά τις αφηγήσεις του Φίλιππου και της Ναταλίας Δραγούμη μεταφέροντας επί σκηνής μνήμες, επιστολές και ημερολόγια από τον κόσμο του πατέρα τους, προσδίδοντας βιωματικό χαρακτήρα. Η πιανίστα Masa Josilo και η ερμηνεύτρια-δημιουργός Φένια Χρήστου προσεγγίζουν το υλικό μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Πηνελόπης Φλουρή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τριήμερο αφιερωμένο στη γεύση και την παράδοση

Οι «Γαστρονομικές Συναντήσεις στους Πρόποδες του Ολύμπου» αποτελούν ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γεύση, την παράδοση και τον πολιτισμό, με την επιμέλεια της ομάδας «Μαγειρεύοντας με την Κλειώ». Στο πλαίσιο του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, 40 πολιτιστικοί σύλλογοι από την Πιερία, τη Χίο και την Κύπρο συναντώνται για να παρουσιάσουν αυθεντικές τοπικές συνταγές και εκλεκτά κρασιά του τόπου τους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία γαστρονομίας και οινογνωσίας.



Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν: 13 Ιουλίου – Κονταριώτισσα (Δημαρχείο), Τρίτη 14 Ιουλίου – Νέα Έφεσσος, Τετάρτη 15 Ιουλίου – Ράχη.



Αρχαιολογικές Ομιλίες – Δημήτριος Παντερμαλής και Ημερίδα «Ερευνώντας τον Αρχαίο Δίον»

«Γυναίκες του αρχαίου Δίου» είναι το θέμα της ομιλίας της καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας, Διευθύντριας Ανασκαφής του Δίου Ελένης Παπαγιάννη, η οποία θα φωτίσει πτυχές της ζωής και της κοινωνικής παρουσίας των γυναικών στη σημαντική ιερή πόλη των Μακεδόνων. Σε ομιλία της Ελένης Μανακίδου, Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Γυναίκες μέσα και έξω από το σπίτι στην αρχαία Ελλάδα» θα ερευνηθούν οι ρόλοι, οι δραστηριότητες και η δημόσια εικόνα των γυναικών στην αρχαιότητα. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Αγιονέρι Δίου, στο Αρχαιολογικό πάρκο Δίον στις 5/8.



Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Δίου και ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου, με την υποστήριξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, διοργανώνουν την 3η επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: «Ερευνώντας στο αρχαίο Δίον», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών στο Δίον Πιερίας. Η ημερίδα έχει στόχο την παρουσίαση του ερευνητικού έργου της πανεπιστημιακής ανασκαφής Δίου και τη διάχυση της αρχαιολογικής γνώσης στο ειδικό και στο ευρύ κοινό.



Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην ιστοσελίδα: https://festivalolympou.gr/el/program/



Η αφίσα του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου έργο του εικαστικού Σπύρου Τσιλιγκιρίδη δημιούργησε συνδέει τη σύγχρονη ψηφιακή επικοινωνία με την κλασική τέχνη, συμβολίζοντας την αποδοχή και τη συνύπαρξη των τεχνών μέσα από ένα πολύχρωμο «like» που μεταμορφώνεται σε φτερά.