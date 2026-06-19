Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη Κηφισό και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Λεωφόρος Κηφισού, όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, είναι στο «βαθύ κόκκινο» από το ύψος του Ρέντη μέχρι την Κηφισιά, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές, κυρίως στλ ρεύμα προς Λαμία.

​Τα προβλήματα όμως επεκτείνονται σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην κάθοδο προς τη Γλυφάδα.

​Την ίδια ώρα, επικρατεί απόλυτο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας. Οι βασικές αρτηρίες, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αλλά και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγγρού, είναι σχεδόν μπλοκαρισμένες.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.