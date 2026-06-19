Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς το υπουργείο Παιδείας έδωσε το πράσινο φως για το τέλος της αγωνίας. Με επείγουσα οδηγία που εστάλη προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, ζητείται η άμεση ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.



Στόχος είναι η έκδοση των αποτελεσμάτων να γίνει χωρίς καμία καθυστέρηση. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, οι βαθμοί για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. Οι διορθωτές πατούν γκάζι για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ενώ οι μαθητές θα μπορούν να δουν τις επιδόσεις τους στην ειδική πλατφόρμα και με SMS στο κινητό τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, από πλευράς υπουργείου.





