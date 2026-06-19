Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19/6 στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού καθώς και σε Πέτρου Ράλλη και Αλεξάνδρας.

Οι λεωφόροι Μεσογείων και Κηφισίας έχουν αυξημένη ροή οχημάτων όπως και η Βασ. Σοφίας και η Λ. Συγγρού.

Παράλληλα, καθυστερήσεις υπάρχουν ακόμη και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού με το ρεύμα προς αεροδρόμιο να είναι πιο επιβαρυμένο.

Ειδικότερα παρατηρούνται καθυστερήσεις: 15΄-20΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄ από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 19, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.