Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση για δύο νεαρούς πεζοπόρους που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του ρέματος Ορλιά του δήμου Δίου-Ολύμπου Πιερίας.

Οι δύο νεαροί, όπως επισημαίνει το ANT1, αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη δασική περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Μετά από κλήση ενός φίλου τους στο 199, κινητοποιήθηκαν άμεσα 18 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, μαζί με 2 ορειβατικές ομάδες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ.

Μετά από έρευνα για τον εντοπισμό τους, οι πυροσβέστες εντόπισαν και προσέγγισαν τους δύο νεαρούς, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο.

Ο ένας εκ των δύο ήταν τραυματίας και τοποθετήθηκε σε φορείο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν με ασφάλεια μέσω του κεντρικού μονοπατιού στη θέση Υδραγωγείο, όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συνδρομή στην επιχείρηση υπήρξε από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος».