Τραγικό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ο 46χρονος αναβάτης της μηχανής φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.