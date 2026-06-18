Εκοιμήθη σήμερα, σε ηλικία 69 ετών, ο Μητροπολίτης Ικονίου κυρός Θεόληπτος, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές. Ο ιεράρχης υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Ἀρχιερεῖς μετά βαθυτάτης λύπης ἀγγέλλουσι τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΙΚΟΝΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΛΗΠΤΟΥ

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 18ῃ Ἰουνίου 2026

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραθέτει τα βασικά στοιχεία της πορείας του σε σύντομο βιογραφικό κείμενο:

Ὁ Μητροπολίτης Ἰκονίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Λυκαονίας, κ. Θεόληπτος, ἐγεννήθη ἐν Θεραπείοις τοῦ Βοσπόρου, τήν 17ην Ἀπριλίου 1957 ἀπό τόν Γεώργιον καί τήν Ὄλγαν Φενερλῆ. Τό κατά κόσμον ὄνομα αὐτοῦ ἦτο Ἰάκωβος.

Τά ἐγκύκλια γράμματα διήκουσεν εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν τῆς γενετείρας αὐτοῦ. Ἐσυνέχισε τάς Γυμνασιακάς καί Λυκειακάς αὐτοῦ σπουδάς εἰς τό Ζωγράφειον Γυμνάσιον-Λύκειον Κωνσταντινουπόλεως, περατώσας δέ αὐτάς ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διάκονος ἐχειροτονήθη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φαναρίου, τήν 27ην Μαρτίου 1977 ὑπό τοῦ Γέροντος αὐτοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καί νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθείς εἰς Θεόληπτον.

Ὑπηρέτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ἀπό τάς θέσεις τοῦ Πατριαρχικοῦ Διακόνου, τοῦ Διακόνου τῆς Σειρᾶς, τοῦ Τριτεύοντος καί Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων.

Τήν 14ην Νοεμβρίου 1995 ὠνομάσθη Μέγας Ἀρχιδιάκονος, χειροθετηθείς εἰς τό ὀφφίκιον τοῦτο ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὑπηρετήσας τήν Ἐκκλησίαν ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς μέχρι τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 1997, ὅτε καί προήχθη εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τήν 21ην Νοεμβρίου, χειροθετηθείς ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ Πατριάρχου εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Πρωτοσυγκέλλου.

Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2000, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξελέγη ὑπ’ αὐτῆς Μητροπολίτης τῆς Ἁγωτάτης Μητροπόλεως Ἰκονίου, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2000, συνεχίσας παραλλήλως καί τά καθήκοντα αὐτοῦ ὡς Πρωτοσυγκελλεύοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἕως τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2007.