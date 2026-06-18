Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν φορτηγά να πραγματοποιούν εντυπωσιακούς αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς, θυμίζοντας σκηνές από αγώνες επίδειξης ή μηχανοκίνητα σόου του εξωτερικού.

Οι εικόνες, που έχουν γίνει viral, δείχνουν βαρέα οχήματα να κινούνται με τρόπο που παραπέμπει σε αγωνιστικές επιδείξεις, προκαλώντας ανησυχία για τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί μια τέτοια συμπεριφορά, ειδικά όταν αφορά επαγγελματίες οδηγούς.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο το «Live News», με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στο κατά πόσο τέτοιες πρακτικές πραγματοποιούνται σε δημόσιους δρόμους ή σε ιδιωτικούς χώρους.

«Τα βίντεο είναι μέσα σε ιδιόκτητο χώρο»

Ο ιδιοκτήτης των φορτηγών που εμφανίζονται στα επίμαχα βίντεο υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες εικόνες δεν καταγράφηκαν σε δημόσιο δρόμο, αλλά σε ιδιωτική έκταση που ανήκει στην επιχείρησή του.

Όπως ανέφερε, τα πλάνα προέρχονται από χώρο μεταφορικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο και όχι από οδικό δίκτυο.

«Αν έρθετε στον χώρο μας, θα δείτε ότι πρόκειται για ιδιόκτητη έκταση. Το βίντεο που είδατε τραβήχτηκε στον Ασπρόπυργο, μέσα στη μεταφορική και όχι στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως η απάντησή του όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί δημοσιεύει τα συγκεκριμένα βίντεο στα social media, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για επαγγελματίες οδηγούς.

«Το κάνουμε γιατί μας αρέσει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες πραγματοποιούνται εκτός αστικού ιστού και σε ελεγχόμενο χώρο. Η τοποθέτησή του άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν προβληματισμό για τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσα από τέτοιου είδους αναρτήσεις.

Οι καταγγελίες για επικίνδυνες συμπεριφορές

Την ίδια στιγμή, πολίτες και επαγγελματίες οδηγοί επισημαίνουν ότι πέρα από τις εντυπωσιακές εικόνες, παρατηρούνται συχνά και άλλες επικίνδυνες πρακτικές στους δρόμους.

Όπως καταγγέλλεται, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οδηγών που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, πραγματοποιούν αυτοσχέδιες «κόντρες» με άλλα οχήματα ή τροποποιούν τα φορτηγά τους προκειμένου να παράγουν υπερβολικό θόρυβο και καυσαέρια.

Οι συμπεριφορές αυτές, σύμφωνα με ειδικούς στην οδική ασφάλεια, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους οδηγούς όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.