Την ώρα που οι γεννήσεις στην Ελλάδα συνεχίζουν να υποχωρούν και το δημογραφικό πρόβλημα απειλεί πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα της χώρας, δύο περιοχές φαίνεται να κινούνται αντίθετα στο γενικό αρνητικό ρεύμα.

Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο καταγράφουν αύξηση στις γεννήσεις, κατά 4,4% και 0,9% αντίστοιχα, ξεχωρίζοντας σε ένα τοπίο συνολικής κάμψης. Την ίδια στιγμή, οι γεννήσεις μειώνονται σημαντικά σε άλλες περιοχές: κατά 8,3% στα νησιά του Ιονίου, 7,4% στην Πελοπόννησο και 6,7% στην Κεντρική Μακεδονία.

Ετήσια μεταβολή του αριθμού των γεννήσεων ζώντων 2025*/2024 (%) κατά φύλο νεογνού

και Περιφέρεια μόνιμης κατοικίας της μητέρας

Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις του 2025, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μήνες και τάσεις

Σύμφωνα με την έκθεση, οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα το 2025 ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), έναντι 68.467 το 2024, σημειώνοντας μείωση 2.873 γεννήσεων (-4,2%).

Μηνιαίες γεννήσεις ζώντων για τα έτη 2020 – 2025

Οι γεννήσεις νεκρών το 2025 έφτασαν τις 420, μειωμένες κατά 7,5% σε σχέση με τις 454 του προηγούμενου έτους.

Γεννήσεις ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα και ιθαγένεια της μητέρας,

για τα έτη 2005, 2015 και 2025

Σε επίπεδο μηνιαίας κατανομής, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, με -10,4% και -10% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονται τον Σεπτέμβριο και τον Μάιο, με +3% και +2,9%.

Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο κάμψης, η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο ξεχωρίζουν ως δύο από τις ελάχιστες περιοχές όπου οι γεννήσεις δεν υποχωρούν, αλλά αντίθετα καταγράφουν άνοδο — μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη συνολική δημογραφική πίεση που δέχεται η χώρα