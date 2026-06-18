Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα μικρό παιδί σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στο κέντρο της Λάρισας, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που οδηγός δικύκλου παρασύρει το παιδί στην οδό Βενιζέλου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στις εικόνες φαίνεται η σύγκρουση να σημειώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με περαστικούς να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Μετά το ατύχημα, στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να διαχειριστούν το περιστατικό. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για ιατρικές εξετάσεις και την απαραίτητη φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναμένεται να εξεταστεί το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή του ατυχήματος. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της παράσυρσης.