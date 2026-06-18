Σε μια εποχή όπου η διαστημική εξερεύνηση περνά σε νέα φάση αυτονομίας και τεχνολογικής ακρίβειας, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία αναπτύσσει έναν από τους πιο προηγμένους ρομποτικούς μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ευρώπη: τον ρομποτικό βραχίονα Sample Transfer Arm (STA).

Πρόκειται για ένα σύστημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο σε μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη, συνδυάζοντας όραση, αφή και εξαιρετικά ακριβή κίνηση.

Ο STA μπορεί να εκτείνεται έως περίπου 2,4 μέτρα και διαθέτει επτά βαθμούς ελευθερίας, προσφέροντας εύρος κίνησης συγκρίσιμο με αυτό ενός ανθρώπινου χεριού. Στην άκρη του βρίσκεται μια εξειδικευμένη αρπάγη, ικανή να χειρίζεται αντικείμενα με ακρίβεια χιλιοστού, στοιχείο κρίσιμο για εργασίες όπως η συλλογή και μεταφορά γεωλογικών δειγμάτων από την επιφάνεια άλλων ουράνιων σωμάτων.

Η τεχνολογία του βραχίονα δεν περιορίζεται στη μηχανική κίνηση

Ο βραχίονας ενσωματώνει κάμερες υψηλής ανάλυσης, αισθητήρες δύναμης και ροπής, καθώς και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που του επιτρέπουν να «αντιλαμβάνεται» το περιβάλλον του. Ο αισθητήρας αφής λειτουργεί ως σύστημα ανάδρασης, καταγράφοντας πώς ένα αντικείμενο ωθείται, περιστρέφεται ή συγκρατείται στον τρισδιάστατο χώρο, προσφέροντας έτσι εξαιρετικά λεπτό έλεγχο στις κινήσεις.

Παράλληλα, οι αισθητήρες θέσης σε κάθε άρθρωση υπολογίζουν συνεχώς τη γεωμετρία του βραχίονα, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ακρίβεια ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες χαμηλής βαρύτητας. Το σύστημα υποστηρίζεται από μια κεντρική ηλεκτρονική μονάδα που λειτουργεί ως «εγκέφαλος» του βραχίονα, ενώ οι ενσωματωμένες κάμερες παρέχουν οπτική καθοδήγηση, επιτρέποντας την αναγνώριση και αλληλεπίδραση με αντικείμενα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο.

Ο STA είχε αρχικά αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αποστολής Mars Sample Return, μιας συνεργασίας μεταξύ ESA και NASA, με στόχο τη μεταφορά δειγμάτων που είχε συλλέξει το ρόβερ Perseverance από την επιφάνεια του Άρη. Αν και το μέλλον του συγκεκριμένου προγράμματος παραμένει αβέβαιο, η τεχνολογία δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά επαναπροσανατολίζεται προς ευρύτερες εφαρμογές, με αιχμή τις επερχόμενες αποστολές στη Σελήνη.

Σήμερα, σύμφωνα με το interestingengineering.com, η ευρωπαϊκή βιομηχανική κοινοπραξία που αναπτύσσει το σύστημα -με επικεφαλής τη ιταλική Leonardo και τη συμμετοχή εταιρειών από την Ισπανία, την Ελβετία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία- ολοκληρώνει την ενσωμάτωση του βραχίονα στις εγκαταστάσεις στο Nerviano, κοντά στο Μιλάνο. Το επόμενο βήμα είναι η εκτεταμένη δοκιμή του σε προσομοιωμένα διαστημικά περιβάλλοντα, ώστε να αξιολογηθεί η αντοχή και η λειτουργικότητά του πριν από πιθανή αποστολή στο διάστημα.

Οι μηχανικοί υπογραμμίζουν ότι τέτοια συστήματα αποτελούν πλέον κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής για τη μελλοντική παρουσία ανθρώπων εκτός Γης. Καθώς οι αποστολές γίνονται πιο μακροχρόνιες και απαιτητικές, ρομποτικά εργαλεία όπως ο STA αναμένεται να αναλάβουν ρόλους-κλειδιά: από τη συλλογή δειγμάτων μέχρι την υποστήριξη αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης.

*Εξωτερική φωτογραφία: ESA/Leonardo/Human’s Point