Μια 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Η κλήση στην Αστυνομία έγινε περίπου στις 14:15, με αστυνομικές δυνάμεις να μεταβαίνουν στο σημείο για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Στην κατοικία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 83χρονης.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.