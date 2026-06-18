Την ανάγκη ολοκλήρωσης των καθαρισμών οικοπέδων έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και επιτήρησης, αλλά και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει ενός δύσκολου καλοκαιριού, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας σήμερα στον Τ/Σ Σκάι.

Αναφερόμενος στην προθεσμία καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. «Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. «Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η εικόνα από τους Δήμους είναι σε γενικές γραμμές θετική, καθώς πολλοί έχουν ήδη ολοκληρώσει τους καθαρισμούς στους χώρους ευθύνης τους. Υπάρχουν ωστόσο, όπως ανέφερε, και περιπτώσεις καθυστερήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη οι Δήμοι να υποδεικνύουν χώρους συγκέντρωσης των υπολειμμάτων καθαρισμού, ώστε οι πολίτες να μην τα εγκαταλείπουν εκτός των οικοπέδων τους. «Δεν είναι σωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεταφέρουν τα υπολείμματα «στους χώρους που θα υποδείξουν οι Δήμοι».

Σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι τα πρώτα μελτέμια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, με δείκτη κινδύνου 3 σε περιοχές όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Νότια Εύβοια, η Αττική, η Ανατολική Κρήτη και η Κάρπαθος.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αυξημένα μέτρα ετοιμότητας και ανάπτυξης δυνάμεων, «για να έχουμε τη δυνατότητα να προλαβαίνουμε», ώστε ο μηχανισμός να μπορεί να επεμβαίνει άμεσα και να περιορίζει τις πυρκαγιές στα πρώτα στάδια εκδήλωσής τους. Όπως ανέφερε μάλιστα, μόνο σήμερα το πρωί καταγράφηκαν τρεις ενάρξεις πυρκαγιών, οι οποίες εντοπίστηκαν εγκαίρως από τα drones και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις επίγειες δυνάμεις.