Η mediatel, μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προχώρησε σε τριετή συμφωνία συνεργασίας με τη HELMEPA, την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υιοθεσίας Παραλίας – Marine Litter Monitoring.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η mediatel αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην προστασία και την περιβαλλοντική φροντίδα της παραλίας Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη Αττικής, συμβάλλοντας στη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των θαλάσσιων απορριμμάτων, βάσει της επιστημονικής μεθοδολογίας της HELMEPA.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτικές δράσεις καθαρισμού, καταγραφή και ανάλυση απορριμμάτων ανά κατηγορία, καθώς και ενεργή συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας σε εθελοντικές δράσεις. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωμένη δράση καθαρισμού στην παραλία Μπρεξίζα, με τη συμμετοχή 20 εργαζομένων της mediatel, κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέχθηκαν συνολικά 661 τεμάχια απορριμμάτων-υλικών, από τα οποία το κυρίαρχο εύρημα ήταν τα αποτσίγαρα (193 τεμάχια), ενώ ακολούθησαν τα μικρά πλαστικά κομμάτια (119 τεμάχια) και τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης (67 τεμάχια), τα οποία καταγράφηκαν σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία της HELMEPA για την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης.

«Η συνεργασία μας με τη HELMEPA μέσα από την υιοθεσία της παραλίας αποτελούν μια στρατηγική δέσμευση με διάρκεια και μετρήσιμο αντίκτυπο. Πρόκειται για ένα οργανωμένο πλαίσιο περιβαλλοντικής ευθύνης που ενσωματώνει την επιστημονική παρακολούθηση, την εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων μας και τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας βιωσιμότητας που ξεπερνά τα όρια της εταιρείας μας.», τόνισε ο Ευάγγελος Βόγκλης, Διευθύνων Σύμβουλος της mediatel.