Έναν χρόνο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της εν ώρα υπηρεσίας, τιμήθηκε η μνήμη της Ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφείρη με την αποκάλυψη μνημείου στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Το μνημείο τοποθετήθηκε στην είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, ενώ στα αποκαλυπτήρια παρέστη και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως αναφέρει το rthess στο πλαίσιο της απόδοσης τιμής στην εκλιπούσα αστυνομικό, αποφασίστηκε επίσης να δοθεί το όνομά της στην κοινοτική οδό που βρίσκεται μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Η 46χρονη Μαρία Ζαφείρη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είχε υποστεί βαριά τραύματα στο κεφάλι και σε ολόκληρο το σώμα της. Νοσηλευόταν επί σχεδόν δύο μήνες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Η Ανθυπαστυνόμος συμμετείχε σε πλήρωμα περιπολικού και κατά τη διάρκεια περιπολίας βρέθηκε μαζί με συνάδελφό της στο σημείο επεισοδίου που είχε ξεσπάσει μεταξύ δύο οδηγών, ηλικίας 26 και 34 ετών, στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης. Ο 34χρονος έχασε επίσης τη ζωή του.

Οι δύο αστυνομικοί επιχείρησαν να παρέμβουν προκειμένου να σταματήσουν τη συμπλοκή, καθώς οι δύο άνδρες είχαν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου και είχαν πιαστεί στα χέρια. Εκείνη τη στιγμή, από το σημείο πέρασε φορτηγάκι που οδηγούσε ένας 62χρονος ψαράς, το οποίο παρέσυρε τόσο τον 34χρονο όσο και την αστυνομικό.

Ο 34χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η Μαρία Ζαφείρη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά τραύματά της.