Άστατο αναμένεται να είναι σήμερα, Πέμπτη 18/6 το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, στα ηπειρωτικά, όπου στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Παρασκευή 19/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 20/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 21/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα 22/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.