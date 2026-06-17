Σοκάρει η νέα μαρτυρία που βγήκε στη δημοσιότητα για το τροχαίο στη Μύκονο που σκοτώθηκε η 37χρονη εργαζόμενη της Prada.

Το δυστύχημα έγινε μεσάνυχτα Δευτέρας στην επαρχιακή οδό από τη Χώρα προς Άνω Μερά, στην περιοχή της Αργύραινας. Το όχημα στο οποίο επέβαινε η 37χρονη με την παρέα της φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, ένα μπλε αμάξι που οδηγούσε νεαρός Μυκονιάτης, φαίνεται πως δεν πρόλαβε να τους δει και έπεσε πάνω τους.

Ο τραυματισμός της 37χρονης ήταν θανάσιμος ενώ η φίλη της που καθόταν μαζί της στο πίσω κάθισμα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Ήταν τρία κορίτσια και ο άντρας που οδηγούσε. Ανέβαινε προς τα πάνω, μία ανηφόρα, και σταματάει σε ένα λοφάκι εδώ πέρα και πάει να κάνει αναστροφή. Και το άλλο τ’ αμάξι από κάτω που ερχότανε το “στούκαρε”. Πάει να κάνει αναστροφή που απαγορεύεται βέβαια αυτό, ο άλλος από κάτω έρχεται με φόρα και “στούκαρε”», είπε μάρτυρας στο Live News.

«Ακούω ένα “μπαμ” λες κι έσκασε βόμβα, δηλαδή έτσι το ακούσαμε εμείς εδώ πέρα. Τρέξαμε έξω. Εγώ τα έβλεπα τα κορίτσια, ήτανε μέσα στα αίματα. Οι δύο κοπέλες δεν είχανε καθόλου αισθήσεις. Καλέσαμε το 112. Σχετικά γρήγορα ήρθε, γιατί δίπλα είναι εδώ το Κέντρο Υγείας», πρόσθεσε ο μάρτυρας.