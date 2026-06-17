Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το πρωτοφανές μπαράζ θανάτωσης τριών αρκούδων μέσα σε λίγα 24ωρα στη Δυτική Μακεδονία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία «Νέμεσις», αντιδρώντας άμεσα στην κτηνωδία, ανακοίνωσε επίσημα την επικήρυξη των δραστών με το ποσό των 3.000 ευρώ.



Η οργάνωση εγγυάται απόλυτη εχεμύθεια σε όποιον προσφέρει ασφαλείς πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή τους, ενώ την ίδια στιγμή εξαπολύει βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ανοιχτά κυνηγετικές ιστοσελίδες αλλά και μεμονωμένους κυνηγούς ως ηθικούς αυτουργούς αυτής της περιβαλλοντικής τραγωδίας που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Τα στοιχεία της κτηνωδίας παγώνουν το πανελλήνιο, καθώς δύο από τα προστατευόμενα ζώα εκτελέστηκαν πισώπλατα με πυροβόλο όπλο. Πρόκειται για ένα αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών που βρέθηκε νεκρό στο Πυλωρί Κοζάνης και μια αρσενική αρκούδα 8 ετών στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.



Το τρίτο θύμα είναι η νεαρή αρκούδα Κίρκη, η ιστορία της οποίας ραγίζει καρδιές. Το άτυχο ζώο είχε σωθεί πέρυσι από τροχαίο στην Καστοριά, φροντίστηκε από την «Καλλιστώ» και τον «Αρκτούρο», και απελευθερώθηκε πρόσφατα υγιέστατο στη φύση. Ωστόσο, η ελευθερία της κράτησε λίγο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή στην Κολχική Φλώρινας από δηλητηριασμένο δόλωμα.



Οι άνθρωποι του Αρκτούρου την βρήκαν μέσω του δορυφορικού GPS που φορούσε, όταν το σήμα έδειξε ότι παρέμενε ακίνητη.



Ο Αρκτούρος καταγγέλλει την πλήρη απουσία οργανωμένης πρόληψης και άμεσης κρατικής παρέμβασης, την ώρα που η κοινωνία απαιτεί την άμεση σύλληψη των ασυνείδητων δραστών που λυμαίνονται την ελληνική ύπαιθρο.

Στην ανάρτηση για τα τρία περιστατικά, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ανέφερε:



«Τρεις νεκρές αρκούδες μέσα σε δύο ημέρες.



Η μία από αυτές ήταν η Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ περιέθαλψε και επανένταξε στη φύση πριν από λίγους μήνες.



Οι τρεις αυτές απώλειες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη ότι η συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας παραμένει χωρίς ουσιαστική διαχείριση.



Έναν χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρέμβασή μας για το ζήτημα, επανερχόμαστε ζητώντας από την Πολιτεία άμεση εφαρμογή των μέτρων που ήδη προβλέπονται, αλλά και ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών.



Οι εγκληματικές αυτές πράξεις δεν πρέπει να μείνουν, για μία ακόμη φορά, ατιμώρητες».



Η Κίρκη πριν μερικές εβδομάδες:

«Η Κίρκη τα κατάφερε! Το νεαρό αρκουδάκι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο στέκεται πια γερά στα πόδια του και έχει αναρρώσει πλήρως.



Με πολύ μεγάλη όρεξη για φαγητό και άγριο χαρακτήρα, ετοιμάζεται τώρα για το επόμενο βήμα: τις επόμενες ημέρες θα βγει στον μεγάλο περιφραγμένο χώρο δάσους, όπου θα ζήσει ώσπου να επανενταχθεί στη φύση.



Το πρόγραμμα περίθαλψης της Κίρκης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Large Carnivore Connect που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Prespa Ohrid Nature Trust – PONT», ανέφερε σε ανάρτηση η οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.