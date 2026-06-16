Σε καλοκαιρινό μοτίβο φαίνεται να εισέρχεται σταδιακά η χώρα τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται προς το παρόν κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε συνολική εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού έως τα τέλη Ιουνίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα επηρεαστεί από μια ήπια θερμότερη τάση, η οποία θα είναι αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα προγνωστικά στοιχεία των επόμενων δύο εβδομάδων δείχνουν υψηλότερες θερμοκρασίες στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ένδειξη για γενικευμένο και παρατεταμένο καύσωνα στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ κατά διαστήματα θα καταγράφονται υψηλότερες τιμές στις ηπειρωτικές περιοχές.

Η πιο έντονη ζέστη φαίνεται πως θα εντοπιστεί δυτικότερα, σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Παρά την επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών, η χώρα δεν εισέρχεται σε πλήρως ξηρό καιρικό μοτίβο.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, παραμένουν αυξημένες οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν περισσότερο ορεινές, ηπειρωτικές και βόρειες περιοχές.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν τοπικό χαρακτήρα και μικρή διάρκεια, χωρίς να αλλάζουν τη συνολική καλοκαιρινή εικόνα του καιρού.

Οι πόλεις που θα δουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν προς το τέλος του δεκαημέρου σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, πιο ήπιες συνθήκες προβλέπονται για το Ηράκλειο και την Καβάλα, όπου η επίδραση της θάλασσας συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλότερων θερμοκρασιών.

Αθήνα

Στην Αττική η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες. Μετά από μια μικρή υποχώρηση στα μέσα της εβδομάδας, ο υδράργυρος αναμένεται να προσεγγίσει τους 34 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 23 Ιουνίου. Οι πιθανότητες βροχής περιορίζονται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου.

Λάρισα

Η Λάρισα παραμένει μία από τις θερμότερες περιοχές της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν εκ νέου κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου προς το τέλος της περιόδου, ενώ η αστάθεια θα είναι περιορισμένη μετά τις 17 Ιουνίου.

Πάτρα

Στη δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα ακολουθήσει σταθερά ανοδική πορεία. Στην Πάτρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 22 Ιουνίου, με περιορισμένες πιθανότητες βροχών.

Θεσσαλονίκη

Η συμπρωτεύουσα θα παρουσιάσει μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, ωστόσο προς τα τέλη του δεκαημέρου οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν περίπου τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ηράκλειο

Στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πιο ήπια επίπεδα. Η κορύφωση αναμένεται κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θαλάσσια αύρα θα περιορίσει τις μεγάλες μεταβολές.

Καβάλα

Η Καβάλα θα διατηρήσει το πιο ήπιο θερμοκρασιακό προφίλ, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου και τις πιθανότητες βροχής να είναι αυξημένες κυρίως στα μέσα της εβδομάδας.

Η συνολική εικόνα μέχρι το τέλος Ιουνίου

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο καιρός θα διατηρήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά τις επόμενες εβδομάδες, με ζεστές ημέρες, τοπικά φαινόμενα αστάθειας και θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, χωρίς όμως να διαφαίνεται οργανωμένο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα.