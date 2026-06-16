Μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Θήβα, σε περιοχή που γειτνιάζει με τις σιδηροδρομικές γραμμές πλησίον των καταυλισμών, έπειτα από συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Θηβαίων και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Cyclone Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, ενός πρωτοποριακού προγράμματος καθαρισμών μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα από τη συστηματική απομάκρυνση απορριμμάτων από περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, το πρόγραμμα συμβάλλει όχι μόνο στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών αλλά και στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για την κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης απομακρύνθηκαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών που είχαν συσσωρευτεί επί σειρά ετών, δημιουργώντας μια σοβαρή περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση για την περιοχή, αλλά και σημαντικούς κινδύνους για τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελούσε για χρόνια μία από τις πλέον προβληματικές περιοχές κατά μήκος της γραμμής. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και μπαζών σε άμεση γειτνίαση με τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις είχε ως αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση εστιών πυρκαγιάς, τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών και τη δημιουργία συνθηκών που επηρέαζαν την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων.

Οι μηχανοδηγοί αναγκάζονταν συχνά να μειώνουν σημαντικά την ταχύτητα των συρμών ή ακόμη και να ακινητοποιούν τα τρένα, καθώς η κατάσταση που επικρατούσε κατά μήκος της γραμμής δημιουργούσε αυξημένο επιχειρησιακό κίνδυνο και αβεβαιότητα ως προς τα εμπόδια που θα συναντούσαν στην πορεία τους.

Η παρέμβαση αποκαθιστά μια εικόνα εγκατάλειψης που παρέμενε άλυτη επί πολλά χρόνια και συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στην ενίσχυση της σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση καθαρισμού, μόνο σε μία ημέρα, κάλυψε συνολικά περίπου 650 μέτρα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής. Απομακρύνθηκαν 11.318 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 16.645 καταγεγραμμένα τεμάχια και συνολικό όγκο 141 κυβικών μέτρων.

Η καταγραφή των απορριμμάτων ανέδειξε το εύρος του προβλήματος, με τα πλαστικά αντικείμενα να αποτελούν το 19,2% των συνολικών ευρημάτων (3.191 τεμάχια), τα είδη ρουχισμού και τα κομμάτια υφάσματος το 13,2% (2.201 τεμάχια), τα μπουκάλια και θραύσματα γυαλιού το 12,5% (2.078 τεμάχια), τα μεταλλικά αντικείμενα το 10,8% (1.790 τεμάχια) και τα αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών και μπύρας το 8,5% (1.414 τεμάχια).

Η συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών αποδεικνύει στην πράξη ότι χρόνια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όταν υπάρχει κοινός σχεδιασμός, συντονισμός και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Πέγκυ Ξηροταγάρου: «Βρισκόμαστε σήμερα στη Θήβα με την ομάδα του Cyclone Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, η οποία πραγματοποιεί καθαρισμούς μεγάλης κλίμακας σε λίμνες, ποτάμια, αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Δήμο Θηβαίων, υλοποιούμε σήμερα μια μεγάλη δράση καθαρισμού σε περιοχή κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, όπου έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Είκοσι άνθρωποι της ομάδας του Cyclone Project εργάζονται ασταμάτητα, με στόχο την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αποκατάσταση της περιοχής. Είναι μια σημαντική παρέμβαση με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.»

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος ανέφερε: «Η σημερινή παρέμβαση δεν αφορά μόνο έναν καθαρισμό. Αφορά την αποκατάσταση της ασφάλειας, της τάξης και της αξιοπιστίας σε ένα κρίσιμο σημείο του σιδηροδρομικού δικτύου. Για χρόνια, η κατάσταση που επικρατούσε δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, επιβάρυνε το περιβάλλον και υποβάθμιζε την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κα Ξηροταγάρου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, που ανταποκρίθηκαν άμεσα, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την πρώτη μας επικοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής δράσης. Με συνεργασία, σχέδιο και αποφασιστικότητα αποδεικνύουμε ότι τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες μπορούν να λυθούν. Η ασφάλεια των μεταφορών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια προς αυτή την κατεύθυνση.»

Ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γεώργιος Αναστασίου δήλωσε: «Σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το οποίο ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ, και με τη συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού, προχωρούμε σε μια δράση που ήταν απαραίτητο να γίνει τα τελευταία χρόνια. Καθαρίζουμε τις γραμμές του τρένου πλησίον του καταυλισμού των Ρομά στη Θήβα. Πρόκειται για μια πολύπαθη περιοχή, η οποία χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας. Η προσπάθεια που γίνεται σήμερα είναι πολύ σημαντική και αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας, ώστε να διαμορφώσουμε πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή και καλύτερες συνθήκες για όλους. Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι θα έχουμε πάντοτε αρωγούς τόσο το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το οποίο για ακόμη μία φορά ευχαριστώ, όσο και το Υπουργείο, η συνδρομή του οποίου είναι πάντοτε πολύτιμη.»