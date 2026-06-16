Για την εξέλιξη του καιρού τα επόμενα 24ωρα μίλησε το πρωί της Τρίτης 16/6 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως τόνισε τα θερμόμετρα θα δείξουν 37άρια ενώ αναφέρθηκε στο «ατμοσφαιρικό βουνό» που φέρνει μπόρες και καταιγίδες.

Όπως δήλωσε ο μετεωρολόγος του Open με ηλιοφάνεια, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο εσωτερικό της χώρας και απογευματινή αστάθεια στα ορεινά θα κυλήσει ο καιρός την υπόλοιπη εβδομάδα.

Ειδικότερα όπως δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, αργά το απόγευμα αναμένεται τοπική αστάθεια, με μπόρες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Η ζέστη σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα γίνει αισθητή κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονη η ζέστη

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως δήλωσε ο μετεωρολόγος αναμένονται σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα και λειτουργούν ως «τοπογραφικές λεκάνες».

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Θεσσαλία, η Βοιωτία, η Αργολίδα, η Δυτική Στερεά, το εσωτερικό της Κρήτης και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές όμως όπως τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης η θαλάσσια αύρα θα συγκρατήσει τη θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, περίπου στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Τι είναι το φαινόμενο του θερμικού θόλου

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε ειδική αναφορά στο φαινόμενο του θερμικού θόλου, δηλαδή σε ένα πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης που καλύπτει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με έντονα κύματα ζέστης. Η Ελλάδα, όμως, βρίσκεται στα ανατολικά όρια αυτού του «ατμοσφαιρικού βουνού», γεγονός που επιτρέπει σε ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια να φτάνουν στη χώρα.

Η εν λόγω εξέλιξη ευνοεί την απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ ταυτόχρονα συγκρατεί τη θερμοκρασία σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο περισσότερες μπόρες θα εκδηλωθούν από την Τετάρτη Από την Τετάρτη, η αστάθεια θα επεκταθεί σε μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και σταδιακά θα κινηθούν νοτιότερα, προς τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι μπόρες και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με την κορύφωση να αναμένεται γύρω στις 14:00 με 15:00, όταν η θερμοκρασία θα φτάνει στις μέγιστες τιμές της ημέρας.

Οι παραθαλάσσιες περιοχές θα επηρεαστούν αισθητά λιγότερο από την αστάθεια.

Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο

Την Πέμπτη, οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος θα εντοπίζονται κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Εύβοια και στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Επίσης, από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη αναμένεται σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά σε θυελλώδεις εντάσεις, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι βοριάδες θα λειτουργήσουν σαν «κλιματιστικό» για την ανατολική ηπειρωτική χώρα, ρίχνοντας τη θερμοκρασία. Αντίθετα, η ζέστη θα επιμείνει στα δυτικά και νότια τμήματα.