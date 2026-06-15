Μια ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 29 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 50 ναυτικά μίλια νότια – νοτιοανατολικά της Γαύδου και εντοπίστηκαν από drone της δύναμης Frontex.

Τους μετανάστες, όπως επισημαίνει το ERTNews περισυνέλλεξε πλοίο με σημαία Δανίας που έπλεε στην περιοχή.

Την επιχείρηση που συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας.