Βαθιά συγκίνηση έχει σκορπίσει η είδηση της απώλειας του μικρού Γιαννάκη, ενός παιδιού που έγινε σύμβολο δύναμης, επιμονής και αγάπης για τη ζωή μέσα από τη μακρόχρονη μάχη που έδωσε απέναντι στον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος όσους παρακολουθούσαν την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια και στέκονταν δίπλα στην οικογένειά του.

Την οδυνηρή εξέλιξη γνωστοποίησε η μητέρα του, Νικόλ, μέσω μιας ιδιαίτερα φορτισμένης συναισθηματικά ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία αποχαιρέτησε τον γιο της και μοιράστηκε λίγα λόγια για τον αγώνα που έδωσε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο μικρός Γιαννάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σκληρή δοκιμασία που διήρκεσε έξι ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατάφερε να εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους με το θάρρος και την αισιοδοξία του, ενώ η ιστορία του έγινε γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παρά τις επώδυνες θεραπείες και τις αμέτρητες δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια και συνέχισε να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με χαμόγελο και αξιοθαύμαστη γενναιότητα.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο μικρός Γιάννης ξεκίνησε τον δικό του δύσκολο αγώνα σε πολύ μικρή ηλικία. Το 2020 οι γιατροί διέγνωσαν ότι έπασχε από οστεοσάρκωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου των οστών. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια μακρά και επίπονη διαδρομή γεμάτη εξετάσεις, θεραπείες και νοσηλείες.

Κατά τα επόμενα χρόνια χρειάστηκε να παραμείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ογκολογική μονάδα της Αθήνας, να υποβληθεί σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και κύκλους χημειοθεραπείας, ενώ η πορεία της νόσου οδήγησε ακόμη και στον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού.

Όταν η ασθένεια επέστρεψε, η οικογένειά του αναζήτησε νέες θεραπευτικές επιλογές εκτός Ελλάδας. Έτσι, ο μικρός Γιαννάκης ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Αντικαρκινικό Κέντρο MD Anderson στο Τέξας. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από νέα ελπίδα και αποφασιστικότητα, καθώς συνέχισε να δίνει τη μάχη του με αξιοθαύμαστο πείσμα.

Η ανάρτηση της μητέρας του:

«Ο Γιάννης μας έφυγε … ένας άγγελος ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην ζωή… Έδωσε τα πάντα για την ζωή ήθελε πολύ να ζήσει το κάθε λεπτό και αυτό είναι το νόημα.

Έφυγε χορτάτος ήρεμος και χαμογελαστός χωρίς πια να πονάει … θα τον θυμάμαι πάντα και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου. Γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει».