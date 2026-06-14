Σε ένα μεγάλο υπαίθριο χορευτικό σκηνικό μετατράπηκε σήμερα η πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας μια πρωτοβουλία που συνδυάζει παράδοση, συμμετοχή και κοινωνική προσφορά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (14/06), πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο της πόλης προκειμένου να συμμετάσχει στην προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ για το μεγαλύτερο ομαδικό ζεϊμπέκικο.

Οι συμμετέχοντες, που έφτασαν όχι μόνο από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, προετοιμάζονταν με πρόβες και συντονισμένες κινήσεις ενόψει της μεγάλης στιγμής.

Η φιλοδοξία των διοργανωτών είναι οι χορευτές να παραμείνουν στον ρυθμό του ζεϊμπέκικου για περισσότερο από πέντε λεπτά, διεκδικώντας μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στην καρδιά της συμπρωτεύουσας.

Η διοργάνωση, που φέρει τον τίτλο «Guinness World Records Title Attempt for the Largest Zeibekiko Dance», έχει προσελκύσει εκατοντάδες συμμετέχοντες από διάφορες χώρες, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν συγχρονισμένα μια ειδικά διαμορφωμένη χορογραφία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο οργανωμένο ζεϊμπέκικο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, καταγράφοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται άνθρωποι που ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Τουρκία, δίνοντας στη δράση διεθνή χαρακτήρα και αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση του ελληνικού πολιτισμού.

Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά, καθώς το ισχύον ρεκόρ ανήκει στην Κύπρο, όπου 754 άτομα είχαν χορέψει μαζί ζεϊμπέκικο σε αντίστοιχη διοργάνωση.

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν περιορίζεται μόνο στην επιδίωξη μιας παγκόσμιας διάκρισης. Οι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό του αποτύπωμα, καθώς η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μέσα από τη δράση αυτή επιδιώκεται επίσης η ενίσχυση του έργου της Alzheimer Hellas, η οποία στηρίζει καθημερινά ανθρώπους που ζουν με τη νόσο και τις οικογένειές τους. Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας, το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι εκείνο της μνήμης, της ελπίδας και της αλληλεγγύης, με όχημα το ζεϊμπέκικο, έναν χορό που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας.