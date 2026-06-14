Η δεύτερη ημέρα του Ράλι Δωδώνης σημαδεύτηκε από ατύχημα, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής και κατέληξε προς το σημείο όπου βρίσκονταν φίλαθλοι του αγώνα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εννιάχρονου.

Tο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα, στη διαδρομή προς το Θεριακίσι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου, ενώ οι αρμόδιοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Όπως έγινε γνωστό, έξοδο είχε νωρίτερα και το αυτοκίνητο ασφαλείας κατά την επιθεώρηση της δεύτερης ειδικής διαδρομής, με αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή του αγώνα, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν με αγωνία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις και τα πληρώματα ασφαλείας της διοργάνωσης, τα οποία έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί που τραυματίστηκε και να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος για τους υπόλοιπους θεατές και συμμετέχοντες.

Το αγόρι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην ειδική διαδρομή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε εκτός ελέγχου.