Μετά τις έντονες καταιγίδες και τη σημαντική κεραυνική δραστηριότητα που σημάδεψαν τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, ο καιρός μπαίνει σε πιο καλοκαιρινό μοτίβο.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα, χωρίς ακραία ζέστη προς το παρόν, ενώ οι μοναδικές «παραφωνίες» θα είναι οι τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά και οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο που θα διατηρήσουν πιο υποφερτές τις συνθήκες στα νησιά.

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας ο υδράργυρος θα πλησιάσει τοπικά τους 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, επιβεβαιώνοντας την οριστική επιστροφή του καλοκαιριού.

Όσον αφορά τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, και ειδικότερα κατά το πρώτο δωδεκαήμερο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, αξιοποιώντας δεδομένα του συστήματος Lightning Imager από τον δορυφόρο Meteosat Third Generation, καταγράφηκαν περίπου 667.000 κεραυνικές αναλαμπές στα Βαλκάνια, εκ των οποίων σχεδόν 221.000 σημειώθηκαν στον ελληνικό χώρο.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική αστάθεια εκδηλώθηκε σε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας και όχι σε ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Η πιο έντονη ημέρα για την Ελλάδα ήταν η 12η Ιουνίου, όταν καταγράφηκαν 49.604 αναλαμπές, ενώ υψηλή δραστηριότητα σημειώθηκε επίσης στις 9, 8 και 4 Ιουνίου. Σε επίπεδο Βαλκανίων, η κορύφωση καταγράφηκε στις 11 Ιουνίου με 94.863 αναλαμπές, χωρίς όμως αντίστοιχη ένταση στη χώρα μας.

Η ανάλυση της ωριαίας κατανομής έδειξε ότι η κεραυνική δραστηριότητα αυξανόταν από τις πρωινές ώρες, κορυφωνόταν γύρω στις 16:00 και στη συνέχεια υποχωρούσε σταδιακά, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο της ημερήσιας θέρμανσης στη δημιουργία απογευματινών καταιγίδων. Η ισχυρότερη ωριαία δραστηριότητα καταγράφηκε στις 12 Ιουνίου, όταν σημειώθηκαν 6.973 αναλαμπές μέσα σε μία ώρα.

Οι περισσότερες κεραυνικές αναλαμπές εντοπίστηκαν στη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και περιοχές της κεντρικής χώρας, ενώ μικρότερη δραστηριότητα παρατηρήθηκε στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Παράλληλα, δορυφορικά δεδομένα βροχόπτωσης της NASA έδειξαν ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη βόρεια Ελλάδα και στις γειτονικές βαλκανικές περιοχές, με μέγιστο ύψος υετού 185,4 χιλιοστά βόρεια των ελληνικών συνόρων.

Όσον αφορά τον σημερνή καιρό, προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς Κελσίου

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες οπότε στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειoανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και νότια, κυρίως ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.