Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας για το Athens Pride 2026, ώστε να λάβει μέρος στη μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας.

Μικροί, μεγάλοι, μέλη της LGBT κοινότητας και όχι μόνο δίνουν το «παρών», με πλακάτ με συνθήματα όπως «θέλω να αγαπάω ελεύθερα» να δίνουν τον παλμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, συζητήσεων, καλλιτεχνικών δρώμενων και μουσικών εμφανίσεων, ενώ οι διοργανωτές τονίζουν ότι σε μια περίοδο κατά την οποία τα LGBTQI+ άτομα και ιδιαίτερα τα τρανς, non-binary και ίντερσεξ πρόσωπα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη εκπροσώπηση, η πορεία αποτελεί χώρο διεκδίκησης, μνήμης και γιορτής.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το Athens Pride 2026: