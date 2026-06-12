Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού που είχε προβλέψει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα να πλήττουν από το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Καταιγίδες και κεραυνοί στην Αττική

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στην Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Άνω Λιόσια, Θρακομακεδόνες και περιοχές γύρω από την Πάρνηθα βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τους κατοίκους να καταγράφουν εντυπωσιακές εικόνες από πυκνές καταιγίδες και συνεχείς ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά σε μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και αυξημένη συχνότητα κεραυνών.

Χαλαζόπτωση στη Θήβα – «Άσπρισαν» δρόμοι και αυλές

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Στερεά Ελλάδα.

Η καταιγίδα ξέσπασε μέσα σε λίγα λεπτά, συνοδευόμενη από έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς κεραυνούς και χαλάζι, το οποίο σε ορισμένα σημεία κάλυψε δρόμους, πεζοδρόμια και υπαίθριους χώρους, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμωνιάτικο σκηνικό.

Προβλήματα από βροχή και χαλάζι σε Λάρισα και Καστοριά

Η κακοκαιρία επηρέασε και τη Θεσσαλία, με την περιοχή της Ελασσόνας να δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ σε αρκετές τοποθεσίες καταγράφηκαν και χαλαζοπτώσεις.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στην Καστοριά, όπου ισχυρές βροχές και χαλάζι προκάλεσαν τοπικά προβλήματα, με τους κατοίκους να καταγράφουν εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την ένταση των φαινομένων.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική το Σάββατο

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τα φαινόμενα στην Αττική θα συνεχιστούν έως τις πρώτες βραδινές ώρες της Παρασκευής, με τοπικές εξάρσεις.

Παράλληλα, ένα δεύτερο κύμα αστάθειας αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας το βράδυ ακόμη και τα 6 με 7 μποφόρ, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τοπικά προβλήματα και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται:

Στη Μακεδονία έως και τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, ενώ σε Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Στη Θεσσαλία και στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Ηπείρου από το μεσημέρι έως το βράδυ της Παρασκευής.

Στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Στη Θράκη από το απόγευμα της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, με έμφαση στη Λήμνο, από το βράδυ της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα νεότερα δελτία καιρού και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.