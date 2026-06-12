Μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία πρόκειται να ζήσουν όσοι βρεθούν στη Μεταμόρφωση, στις 21 Ιουνίου. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χορευτικής Έκφρασης και Λαογραφικής Μελέτης «Δόλοπες» προσκαλεί το κοινό σε μια μαγική εκδήλωση γεμάτη ζωντάνια, με τη βραδιά να είναι αφιερωμένη στους παραδοσιακούς χορούς και στο αυθεντικό ελληνικό γλέντι.

Στη μουσικοχορευτική αυτή αναδρομή στην παράδοση θα συμμετέχουν όλα τα τμήματα του Συλλόγου «Οι Δόλοπες» με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει γλέντι στον ίδιο χώρο, όπου όλοι θα γίνουν μια παρέα.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ηλίας Πλαστήρας, κλαρίνο & τραγούδι

Γιώργος Γκόγκος, βιολί

Δημήτρης Κωνσταντής, λαούτο & τραγούδι

Διονύσης Ζώης, κρουστά

Κωνσταντίνα Πάτση, τραγούδι

Φώτης Κοζυράκης, λύρα Πόντου & τραγούδι

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή 21 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 20:45

Ανοιχτό Θεατράκι Αττικής Οδού, απέναντι από τον Προαστιακό Σταθμό Μεταμόρφωσης