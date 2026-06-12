Πλήθος κόσμου και πολλές προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, της δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης και του δικηγορικού λειτουργήματος, παραβρέθηκαν στην παρουσίαση του νέου βιβλιού του εγκληματολόγου Άγγελου Τσιγκρή με τίτλο: «Όψεις της Βίας» το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα.

Για το βιβλίο μίλησαν οι: Χριστίνα Ζαραφωνίτου (καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μιχάλης Καραμαλάκης (Επίτιμος Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας) και Αντώνης Ρουπακιώτης (πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών).

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ Πάνος Σόμπολος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, οι υφυπουργοί Βασίλης Σπανάκης και Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, οι βουλευτές Τάσος Δημοσχάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Παναγής Καπάτος, Μάνος Κόνσολας και Γιώργος Κοτσωνιάς.

Στο νέο του βιβλίο ο Άγγελος Τσιγκρής αναλύει τις όψεις της βίας που στις μέρες μας παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση στην Ελλάδα και τον κόσμο (ενδοοικογενειακή βία, σχολική βία, παραβατικότητα ανηλίκων και βία στα γήπεδα), καθώς και κάποιες παραγνωρισμένες –από την έρευνα και τη δημόσια συζήτηση– όψεις της (βία κατά των ηλικιωμένων και αστυνομική βία).

Ποιος είναι ο Άγγελος Τσιγκρής

Ο Άγγελος Τσιγκρής σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Εγκληματολογία και την Αντεγκληματική Πολιτική.

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και συγγραφέας 15 βιβλίων και δεκάδων νομικών μελετών και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής με αρμοδιότητα τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος, ενώ το 2019 εξελέγει βουλευτής του νομού Αχαΐας.

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.