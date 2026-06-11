Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του λεγόμενου «Συλλόγου Φενερμπαχτσέ Δυτικής Θράκης», καθώς το Εφετείο Θράκης απέρριψε την έφεση που είχε κατατεθεί κατά της πρωτόδικης απόφασης για τη διάλυση του σωματείου.

Με την απόφαση 135/2026, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επικύρωσε ουσιαστικά την προηγούμενη κρίση, σύμφωνα με την οποία η χρήση του όρου «Δυτική Θράκη» στην επωνυμία του συλλόγου δημιουργεί ζήτημα που υπερβαίνει τα όρια ενός απλού αθλητικού ή πολιτιστικού σωματείου.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά την πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Ροδόπης, στις 28 Μαΐου 2024, με την οποία είχε διαταχθεί η διάλυση του συλλόγου. Το σωματείο είχε προσφύγει στο Εφετείο, επιχειρώντας να ανατρέψει την απόφαση, ωστόσο η έφεσή του απορρίφθηκε.

Ο σύλλογος μιλά για «αδικία» και συνεχίζει τη νομική μάχη

Μετά την απόφαση του Εφετείου, ο σύλλογος αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη αδικία» και υποστηρίζοντας ότι πλήττεται η αντίληψη περί ανεξάρτητης και αμερόληπτης Δικαιοσύνης.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η νομική μάχη δεν έχει τελειώσει και πως θα εξαντλήσει όλα τα εναπομείναντα ένδικα μέσα στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο για προσφυγή στον Άρειο Πάγο.

Παράλληλα, ο σύλλογος ευχαρίστησε τους μειονοτικούς φορείς που τον στηρίζουν, αλλά και τη διοίκηση της τουρκικής Φενερμπαχτσέ για τη συμπαράστασή της.

Στο ίδιο μήκος κύματος η ABTTF

Άμεση ήταν και η αντίδραση της «Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης», της ABTTF, η οποία κινείται σταθερά στη γραμμή των τουρκικών θέσεων για τη μειονότητα στη Θράκη.

Ο πρόεδρός της, Χαλίτ Χαμπίπ Ογλού, χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου όχι νομική αλλά «πολιτική», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν εφαρμόζει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αφορούν την υπόθεση Μπεκίρ Ουστά και άλλες συναφείς υποθέσεις.

Η ABTTF ανακοίνωσε ακόμη ότι δεν θα μείνει σιωπηλή και πως θα ενημερώσει την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νέα απόφαση.

Από αθλητικός σύλλογος σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης

Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα ενός φιλάθλου σωματείου. Η επιμονή στη χρήση του όρου «Δυτική Θράκη», σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις φορέων που λειτουργούν ως προέκταση της τουρκικής επιχειρηματολογίας, έχει μετατρέψει την υπόθεση σε ακόμη ένα πεδίο πολιτικής πίεσης προς την Ελλάδα.

Στην Αθήνα αλλά και στη Θράκη, η υπόθεση διαβάζεται μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο: την προσπάθεια της Άγκυρας και των προσκείμενων σε αυτήν κύκλων να επαναφέρουν διαρκώς στο προσκήνιο όρους και σχήματα που δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική έννομη τάξη.

Το σκεπτικό της ελληνικής Δικαιοσύνης δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορά την υποστήριξη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά την πολιτική χρήση μιας επωνυμίας που επιχειρεί να δώσει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε μια περιοχή της ελληνικής επικράτειας.

Οι αντιδράσεις δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα της υπόθεσης

Οι αντιδράσεις του συλλόγου και της ABTTF επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση έχει αποκτήσει καθαρά πολιτική διάσταση. Η ρητορική περί «αδικίας», «παραβίασης δικαιωμάτων» και «πολιτικής απόφασης» εντάσσεται στο γνωστό αφήγημα που αναπαράγεται από φιλοπροξενικούς κύκλους κάθε φορά που η ελληνική Δικαιοσύνη βάζει όρια σε αμφιλεγόμενες μειονοτικές πρωτοβουλίες.

Η απόρριψη της έφεσης από το Εφετείο Θράκης αποτελεί έτσι μια νέα δικαστική εξέλιξη σε μια υπόθεση που ξεκίνησε από την επωνυμία ενός σωματείου, αλλά εξελίχθηκε σε ακόμη ένα σημείο τριβής γύρω από τη Θράκη, την ταυτότητα της μειονότητας και τις στοχεύσεις της Άγκυρας στην περιοχή.

Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η συνέχιση της νομικής διαδικασίας από την πλευρά του συλλόγου, πιθανότατα σε ανώτερο δικαστικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, οι φιλοτουρκικοί και φιλοπροξενικοί φορείς επιχειρούν να διεθνοποιήσουν εκ νέου το ζήτημα, παρουσιάζοντας την απόφαση ως υπόθεση δικαιωμάτων και όχι ως ζήτημα σεβασμού της ελληνικής έννομης τάξης.