Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Γαΐου στους Παξούς, όταν φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό καταμαράν την ώρα που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει. Πριν οι φλόγες επεκταθούν και σε δεύτερο σκάφος, ο καπετάνιος φέρεται να έδρασε με ψυχραιμία, βάζοντας σε απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο καταμαράν επέβαιναν δύο Αμερικανοί και δύο Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονταν πάνω στο σκάφος την ώρα που, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μηχανή άρπαξε φωτιά.

Ο καπετάνιος αντέδρασε αμέσως. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, πρώτα απομάκρυνε με ασφάλεια τους τουρίστες από το σκάφος και στη συνέχεια προσπάθησε να περιορίσει τη φωτιά, δίνοντας μάχη με τις φλόγες πριν εκείνες πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η προσπάθειά του ήταν καθοριστική στα πρώτα λεπτά του συμβάντος, καθώς το καταμαράν βρισκόταν δεμένο σε λιμάνι όπου υπήρχαν και άλλα σκάφη. Παρά τις προσπάθειές του, η φωτιά δεν κατέστη δυνατό να σβήσει άμεσα και ο ίδιος αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει το σκάφος, βουτώντας στη θάλασσα για να σωθεί.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε διπλανό ξύλινο τουριστικό σκάφος, το οποίο πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα προς τους Παξούς. Λίγο νωρίτερα, από το συγκεκριμένο σκάφος είχαν αποβιβαστεί 18 τουρίστες, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγο, με τη συμβολή πυροσβεστικού πλοιαρίου που αναχώρησε άμεσα από την Ηγουμενίτσα για να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης και να αποτραπεί η εξάπλωση σε άλλα σκάφη του λιμανιού.

Τα δύο τουριστικά σκάφη έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το ξύλινο σκάφος είναι ήδη μισοβυθισμένο. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Σε μια στιγμή πανικού, ο καπετάνιος κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να απομακρύνει εγκαίρως τους επιβάτες, πριν επιχειρήσει ο ίδιος να αντιμετωπίσει τη φωτιά. Μια κίνηση που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αποδείχθηκε κρίσιμη για την αποφυγή τραυματισμών.