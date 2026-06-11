Ανοιχτές πρόβες για το κοινό ξεκινούν στο Περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, με σκοπό την προετοιμασία για τη μεγάλη προσπάθεια κατάρριψης ενός παγκόσμιου ρεκόρ.

Η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς διοργανώνουν μια μαζική δράση ενημέρωσης, όπου εκατοντάδες πολίτες από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού πρόκειται να διεκδικήσουν μια επίσημη καταχώριση στα Guinness World Records (ρεκόρ Γκίνες), χορεύοντας όλοι μαζί ζεϊμπέκικο.

Η κεντρική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι, στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων προβών στη ΔΕΘ, όσοι δώσουν το παρών θα διδαχθούν τα βήματα και τη συγκεκριμένη χορογραφία που απαιτείται για την επίσημη διαδικασία.

Παράλληλα, θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους, ώστε να είναι πλήρως έτοιμοι για τη συγκέντρωση της Κυριακής. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης απευθύνουν κάλεσμα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών να πάρουν μέρος, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία συνενώνει την πολιτιστική κληρονομιά με την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Το μήνυμα πίσω από τα βήματα του χορού

Η επιδίωξη αυτή δεν εξαντλείται στα στενά όρια μιας διεθνούς διάκρισης για την πόλη. Οι εκπρόσωποι των σωματείων ξεκαθαρίζουν τους πραγματικούς στόχους της κινητοποίησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η προσπάθεια δεν στοχεύει μόνο στην επίτευξη μιας παγκόσμιας διάκρισης, αλλά και στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ατόμων που ζουν με άνοια και των οικογενειών τους. Παράλληλα, φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.»

Η συμμετοχή στην Πλατεία Αριστοτέλους παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενισχύσει το έργο που επιτελεί η Alzheimer Ελλάς στην υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.