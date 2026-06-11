Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στρέφεται το ενδιαφέρον χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς από την εισήγησή της θα εξαρτηθεί εάν θα δοθεί επιπλέον χρόνος για τον καθαρισμό των οικοπέδων. Η ισχύουσα προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουνίου, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών φαίνεται να έχουν δημιουργήσει δεδομένα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα παράταση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναμένει τις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

«Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί λίγος χρόνος ακόμη ως παράταση, αλλά αυτό θα το κρίνει η Επιτροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στον αριθμό των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην ειδική πλατφόρμα, επισημαίνοντας ότι λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας έχουν καταγραφεί 340.000 καθαρισμένα οικόπεδα. Ο αριθμός αυτός υπολείπεται των 500.000 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι.

Όπως εξήγησε, η Επιτροπή θα εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία και τα επικαιροποιημένα κλιματολογικά δεδομένα προκειμένου να αποφασίσει εάν απαιτείται να δοθεί επιπλέον περιθώριο στους πολίτες για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

«Αύριο συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή. Με βάση τα στοιχεία και τα κλιματολογικά δεδομένα που θα υπάρχουν, θα λάβει τις ανάλογες αποφάσεις», επισήμανε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα επηρέασαν την πρόοδο των εργασιών καθαρισμού, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση.

«Προφανώς οι κλιματολογικές συνθήκες είναι τέτοιες που υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας και υπήρξαν πολλές βροχοπτώσεις μέχρι και πρόσφατα. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί λίγος χρόνος ακόμη ως παράταση, αλλά αυτό θα το αποφασίσει η Επιτροπή», σημείωσε.

Ο κ. Κατσαφάδος υπενθύμισε επίσης ότι ανάλογες παρατάσεις είχαν χορηγηθεί και κατά τα δύο προηγούμενα έτη, στο πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, υπογράμμισε τη σημασία του καθαρισμού των οικοπέδων ως βασικού μέτρου πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης συνέβαλε καθοριστικά στο να μην επεκταθούν οι φωτιές.

«Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο πρόληψης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αναδειχθεί τις δύο προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους, όπου είχαμε αρκετές φωτιές που δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν, επειδή δεν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος λόγω των καθαρισμένων οικοπέδων», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων των πολιτών, ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις.

«Θα είναι αυστηρότατοι οι έλεγχοι και υπάρχουν σημαντικά υψηλά πρόστιμα που θα επιβληθούν στους παραβάτες. Καλό είναι ο κόσμος να προφυλάξει την περιουσία του και να συμβάλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος συνολικά στην αντιπυρική θωράκιση της χώρας, ο υφυπουργός έκανε λόγο για τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των ολοένα πιο ακραίων φαινομένων.

«Δίνουμε μια μάχη με έναν πάρα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της έχουν οδηγήσει σε τεράστιες καταστροφές σε όλο τον κόσμο», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η συνεργασία ανάμεσα στο υπουργείο, το Πυροσβεστικό Σώμα, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές και την επιστημονική κοινότητα διαμορφώνει «μια ισχυρή δύναμη πυρός» για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η συμμετοχή των πολιτών παραμένει καθοριστικός παράγοντας στην προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης ζωής, τονίζοντας ότι «όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε εμείς και τα παιδιά μας».