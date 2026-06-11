Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προχωρά στην εγκατάσταση 106 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED) και ισάριθμων kit φαρμακείου στις εγκαταστάσεις του στην Αττική και την Εύβοια, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας και άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο εξοπλισμός αποτελεί δωρεά της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη – UNI-PΗARMA & InterMed, φαρμακοποιού MSc και επίτιμης διδάκτορος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιουλίας Τσέτη, στη μνήμη της καθηγήτριας Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ Ιωάννας Ανδρεάδου.

Όπως τονίζει ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η δημιουργία ενός ασφαλούς πανεπιστημιακού περιβάλλοντος αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δωρεά, που πραγματοποιείται εις μνήμην της Ιωάννας Ανδρεάδου, μετουσιώνει την απώλεια μιας διακεκριμένης επιστήμονος σε μία διαρκή πράξη προσφοράς προς ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία.

Αυτή η μεγάλη πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Πανεπιστημίου για την προστασία της υγείας φοιτητών, διδασκόντων, εργαζομένων και επισκεπτών.

«Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα με μια στρατηγική επιλογή της διοίκησης του Πανεπιστημίου μας: τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ανθρώπινου και σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπου η πρόληψη, η ετοιμότητα και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο αποτελούν καθημερινή προτεραιότητα. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας και είναι γνωστό ότι τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, η εγκατάσταση των απινιδωτών θα συνοδευτεί από προγράμματα εκπαίδευσης φοιτητών και προσωπικού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στη χρήση απινιδωτή, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης ανταπόκρισης στους χώρους του Πανεπιστημίου μας», επεσήμανε ο κ. Σιάσος.

Οι απινιδωτές τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία έπειτα από χαρτογράφηση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών.