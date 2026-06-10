Παραδόθηκε η μελέτη χάραξης για το μονοπάτι που θα συνδέει το Κουρταλιώτικο Φαράγγι με τη λίμνη Πρέβελη, ένα έργο που στοχεύει στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου και στην ενίσχυση του πεζοπορικού τουρισμού στο νότο του Ρεθύμνου. Η νέα διαδρομή θα διαμορφώσει έναν ενιαίο φυσιολατρικό άξονα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να περιηγηθούν οργανωμένα και με ασφάλεια από τον Μέγα Ποταμό και το φαράγγι έως το φοινικόδασος της Πρέβελης.



Το σχέδιο προβλέπει σήμανση, σημεία ανάπαυσης και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ αναμένεται να στηρίξει τοπικές επιχειρήσεις και να προσελκύσει πεζοπόρους και φυσιολάτρες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερες προσπάθειες βιώσιμης ανάδειξης των φυσικών περιοχών της Κρήτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτήθηκε από τα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, με τον δήμο Αγίου Βασιλείου να επισημαίνει ότι οι πόροι που δημιουργούνται επιστρέφουν στην ίδια την περιοχή μέσω έργων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.

Η μελέτη εντάχθηκε στον κοινό σχεδιασμό του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), με στόχο τη βελτίωση των υποδομών επισκεψιμότητας και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου βιώσιμης διαχείρισης για την ευρύτερη περιοχή του Κουρταλιώτη.

Η χάραξη του μονοπατιού εκπονήθηκε με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας, την ασφάλεια των επισκεπτών και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπίου. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το εναλλακτικό τουριστικό προϊόν της περιοχής, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ήπιας ανάπτυξης και επιμήκυνσης της τουριστικής δραστηριότητας.



Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη και στελεχών του ΟΦΥΠΕΚΑ και του δήμου, ενώ ακολούθησε αυτοψία κατά μήκος της προτεινόμενης διαδρομής για την παρουσίαση των βασικών σημείων της χάραξης και των επόμενων σταδίων ωρίμανσης του έργου.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης τόνισε ότι η μελέτη αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως τα έσοδα από την οργανωμένη διαχείριση του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία μέσω έργων με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.



Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία μιας μοναδικής φυσιολατρικής διαδρομής που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.