Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για την «Προστασία των Ζώων» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου, στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.

Η πρωτοβουλία απευθυνόταν σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, τη διαχείριση καταγγελιών και περιστατικών κακοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναπτύχθηκαν σημαντικές θεματικές ενότητες σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις προβλεπόμενες διαδικασίες χειρισμού υποθέσεων, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική προστασία της ευζωίας των ζώων.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός για θέματα προστασίας ζώων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, Ευτυχία Ταβουλαρέα, η κτηνίατρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου του δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Αρτεμισία Μονογυιού, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, υπαστυνόμος Α’ Σταμάτιος Βούλγαρης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν αξιωματικοί και στελέχη από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον και τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των ζώων και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.