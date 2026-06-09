Μια ιστορική έκθεση, στην οποία θα συμπεριληφθεί όλο το αρχειακό φωτογραφικό υλικό που έχει σήμερα στην κατοχή του, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α),και που είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό, αρχίζει σιγά σιγά να σχεδιάζεται προκειμένου να παρουσιαστεί στην επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Στο όλο εγχείρημα, μέσα στο οποίο απεικονίζεται όλος ο θαυμαστός κόσμος της Ολυμπιακής Αεροπορίας του Αριστοτέλη Ωνάση, αρωγός θα σταθεί το μεγαλύτερο συγκρότημα μουσείων, εκπαίδευσης και έρευνας στον κόσμο, το ίδρυμα Σμιθσόνιαν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες.

Η «γέφυρα» που δημιουργήθηκε για αυτή την συνεργασία μεταξύ του ΠΟΛΚΕΟΑ και του Σμιθσόνιαν με σκοπό την ανάδειξη όλου αυτού του αρχειακού υλικού είναι προϊόν εργασίας και του διακεκριμένου φωτογράφου Αλέξανδρου Λαμπροβασίλη, που αποθανάτισε τους άδειους χώρους του πρώην εθνικού αερολιμένα του Ελληνικού το 2007.

Σπάνιες φωτογραφίες και ντοκουμέντα ανοίγουν στο κοινό

Ο διακεκριμένος Έλληνας φωτογράφος που είναι και ο μοναδικός μέχρι σήμερα που έκθεση του έχει φιλοξενηθεί στους χώρους του Σμιθσόνιαν έχει φέρει τα δυο μέρη κοντά, για να υλοποιηθεί το όλο project στο άμεσο μέλλον με καταλυτική ημερομηνία την ημέρα που θα συμπληρωθούν 70 χρόνια από την ίδρυση της Ολυμπιακής εταιρείας, του Αριστοτέλη Ωνάση.

Οι δυο πλευρές βρίσκονται αυτή την στιγμή σε στάδιο συζητήσεων προκειμένου να αποφασιστεί ο χώρος που θα φιλοξενήσει το όλο εγχείρημα όπως και τα υπόλοιπα διαδικαστικά θέματα και ζητήματα προκειμένου όλος αυτός ο φωτογραφικός θησαυρός να μπορεί να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό, υπενθυμίζοντας πως η Ολυμπιακή Αεροπορία του Αριστοτέλη Ωνάση ήταν κάτι πολύ παραπάνω από μια αεροπορική εταιρεία.