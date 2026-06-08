Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, το Ίδρυμα της MSC και η MSC Cruises ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη του «Ημέρες Ωκεανών» ενός νέου εν πλω προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει παιδιά και οικογένειες να γνωρίσουν καλύτερα τους ωκεανούς, να εκτιμήσουν τη σημασία τους και να συμβάλουν ενεργά στην προστασία τους, μέσα από εμπειρίες που συνδυάζουν τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή. Το πρόγραμμα αναμένεται να προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά από όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της επόμενης γενιάς πρεσβευτών για την προστασία των ωκεανών.

Το «Oceans Day powered by MSC Foundation», το οποίο αναπτύχθηκε από το MSC Foundation σε συνεργασία με την ομάδα Ψυχαγωγίας της MSC Cruises, εντάσσεται σταδιακά σε ολόκληρο το στόλο της εταιρείας, μετατρέποντας κάθε κρουαζιέρα σε μια ευκαιρία για τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αξιοποιεί την πολυετή συνεργασία του Ιδρύματος MSC με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διατήρησης της φύσης και της εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας εμπειρίες και γνώσεις από το έργο αποκατάστασης οικοσυστημάτων που υλοποιεί στο Ocean Cay στις Μπαχάμες, καθώς και την τεχνογνωσία οργανισμών όπως η Mission Blue και η Marevivo.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο βιωματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ηλικιακής ομάδας. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της διεθνούς ομάδας Ψυχαγωγίας της MSC Cruises ως κέντρου σχεδιασμού και παραγωγής πρωτότυπων οικογενειακών εμπειριών πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

«Το Oceans Day powered by MSC Foundation αντανακλά την πεποίθησή μας ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη προστασία των ωκεανών», δήλωσε η Daniela Picco, Εκτελεστική Διευθύντρια του MSC Foundation. «Πιστεύουμε ότι όταν γνωρίζεις τη θάλασσα, θέλεις και να την προστατεύσεις – όλα ξεκινούν από εκεί. Βοηθώντας παιδιά και οικογένειες να αναπτύξουν μια βαθύτερη σχέση με τον ωκεανό, ευελπιστούμε να καλλιεργήσουμε την περιέργεια, το αίσθημα ευθύνης και μια διαρκή δέσμευση για τη φροντίδα και την προστασία του θαλάσσιου κόσμου.»

Σχεδιασμένο γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες – τον εορτασμό και την ανάδειξη της σημασίας των ωκεανών σε κάθε κρουαζιέρα, την τοποθέτηση των παιδιών και των οικογενειών στο επίκεντρο της εμπειρίας και την ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από το θαλάσσιο περιβάλλον – το πρόγραμμα προσφέρει ένα πλούσιο σύνολο διαδραστικών δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 3 έως 17 ετών. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες βιωματικές εμπειρίες, όπως το «Everybody Loves the Sea», ένα πρωτότυπο τραγούδι που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με παιδική χορωδία, καθώς και σε παιχνίδια και κουίζ γνώσεων, δημιουργικά εργαστήρια, δραστηριότητες ζωγραφικής και προκλήσεις με επίκεντρο την προστασία των θαλασσών.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα ενθαρρύνονται να αναλάβουν τη δική τους προσωπική δέσμευση για την προστασία των ωκεανών μέσω της πρωτοβουλίας «My Wish for the Ocean», ενώ θα λαμβάνουν το Ocean Ambassador Passport, ένα ειδικά σχεδιασμένο «διαβατήριο» που περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές και δράσεις τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν και μετά το ταξίδι τους, στην καθημερινότητά τους. Η εμπειρία κορυφώνεται με μια εορταστική παρέλαση με τη συμμετοχή των παιδιών και μουσική, σχεδιασμένη ώστε να μεταδίδει με διασκεδαστικό και αξέχαστο τρόπο θετικά μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Μέσα από το Oceans Day, η MSC Cruises είναι υπερήφανη που συμβάλλει στην υλοποίηση της αποστολής του MSC Foundation για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση γύρω από τους ωκεανούς εν πλω, δημιουργώντας ουσιαστικές εμπειρίες που μπορούν να μοιραστούν όλη η οικογένεια και οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον ωκεανό και να αναπτύξουν ενεργό ενδιαφέρον για την προστασία του», δήλωσε ο Matteo Mancini, Διευθυντής Ανάπτυξης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για Οικογένειες της MSC Cruises.

Το «Oceans Day powered by MSC Foundation» θα ενταχθεί σταδιακά σε ολόκληρο τον στόλο της MSC Cruises, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης παιδιών και οικογενειών σχετικά με την προστασία των ωκεανών. Στα πλοία που διαθέτουν MSC Foundation Centre, εκπρόσωποι του Ιδρύματος θα συμμετέχουν επίσης στις δραστηριότητες του προγράμματος, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν μια ακόμη πιο ουσιαστική σχέση με τον θαλάσσιο κόσμο και τη σημασία της διατήρησής του. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, με την προσθήκη νέων εμπειριών και δραστηριοτήτων που θα διασφαλίζουν ότι παραμένει ελκυστικό, επίκαιρο και ουσιαστικό για τις επόμενες γενιές.