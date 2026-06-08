Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι.

Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνά δασική έκταση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω της πυκνής βλάστησης και της εγγύτητας με κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο αναπτύσσεται σε πευκόφυτη περιοχή και κινείται προς την ευρύτερη ζώνη της λίμνης Βουλιαγμένης, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές.

Η μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο πευκοδάσος που φτάνει μέχρι την παραλιακή ζώνη, δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και οικισμοί.

ια την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν κινητοποιηθεί και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για την άμεση συνδρομή εναέριων μέσων, με πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να κατευθύνονται προς το μέτωπο της φωτιάς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού και να ενισχύσουν τις προσπάθειες περιορισμού της.

Πριν λίγο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους στην Περαχώρα Κορινθίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Perahora area of the regional unit of #Korinthia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς το μέτωπο εκδηλώθηκε σε περιοχή με υψηλό περιβαλλοντικό φορτίο και σημαντική οικιστική δραστηριότητα κατά τους θερινούς μήνες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κατοικίες ή απειλή για ανθρώπινες ζωές, ωστόσο οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.