Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και για το 2026 ανάμεσα στις καλύτερες χώρες του κόσμου για να ζει, να εργάζεται ή να επισκέπτεται κανείς, καταλαμβάνοντας την 36η θέση στη νέα παγκόσμια κατάταξη του U.S. News & World Report.

Η ετήσια έκθεση αξιολογεί συνολικά 100 χώρες μέσα από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, οικονομικών και θεσμικών δεικτών, επιχειρώντας να αποτυπώσει όχι μόνο την οικονομική τους ισχύ, αλλά και την πραγματική ποιότητα ζωής που προσφέρουν στους πολίτες τους.

Η κατάταξη δεν βασίζεται μόνο στο ΑΕΠ

Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έρευνας, η οικονομική ανάπτυξη και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) δεν αποτελούν πλέον τα μοναδικά κριτήρια αξιολόγησης μιας χώρας.

Η λίστα των «Καλύτερων Χωρών 2026» προκύπτει από τη συνδυαστική αξιολόγηση 100 επιμέρους δεικτών, οι οποίοι κατανέμονται σε οκτώ βασικούς τομείς:

Πολιτισμός και Τουρισμός

Οικονομική Ανάπτυξη

Διακυβέρνηση

Υγεία

Υποδομές

Φυσικό Περιβάλλον

Ευκαιρίες

Δημόσια Υγεία

Στόχος είναι να αποτυπωθεί το συνολικό επίπεδο ευημερίας, η ποιότητα ζωής και η δυνατότητα ανάπτυξης που προσφέρει κάθε χώρα.

Η Ελλάδα στην 36η θέση παγκοσμίως

Η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις στον τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού, όπου κατατάσσεται στην 20ή θέση διεθνώς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δυναμική ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες η χώρα κατατάσσεται ως εξής:

Πολιτισμός & Τουρισμός: 20ή θέση

Οικονομική Ανάπτυξη: 30ή θέση

Υγεία: 25η θέση

Φυσικό Περιβάλλον: 36η θέση

Υποδομές: 42η θέση

Ευκαιρίες: 42η θέση

Δημόσια Υγεία: 43η θέση

Διακυβέρνηση: 51η θέση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί ισχυρά πλεονεκτήματα σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η υγεία και ο τουρισμός, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις υποδομές, τη δημόσια διοίκηση και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Την πρώτη θέση παγκοσμίως καταλαμβάνει η Ελβετία, η οποία διατηρεί εξαιρετικές επιδόσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης.

Το Top 10 της λίστας διαμορφώνεται ως εξής:

Ελβετία

Δανία

Σουηδία

Γερμανία

Ολλανδία

Νορβηγία

Ηνωμένο Βασίλειο

Φινλανδία

Λουξεμβούργο

Αυστρία

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις χάρη στους ισχυρούς θεσμούς, τα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας, τις κοινωνικές παροχές και την υψηλή ποιότητα ζωής. Στον αντίποδα, οι τελευταίες θέσεις της λίστας καταλαμβάνονται κυρίως από χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και θεσμικές προκλήσεις.

Το τελευταίο δεκάρι της κατάταξης περιλαμβάνει τις:

Καμπότζη

Κένυα

Λάος

Πακιστάν

Ιράκ

Μιανμάρ

Ζιμπάμπουε

Νιγηρία

Αιθιοπία

Αγκόλα

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι χαμηλές επιδόσεις συνδέονται κυρίως με περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη, αδύναμες υποδομές και δυσκολίες στη δημιουργία βιώσιμων θεσμών που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη συνολική κοινωνική ευημερία.