Η μπύρα ΑΛΦΑ παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια — μια καμπάνια αφιερωμένη στους ανθρώπους που ήταν πάντα εκεί για εμάς. Εκείνους που μέσα σε μια καθημερινότητα που τρέχει, συχνά ξεχνάμε να τους προσφέρουμε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: να είμαστε δίπλα τους.

Με κεντρικό μήνυμα «Αυτοί που μας έμαθαν τα πάντα, τ’ αξίζουν όλα», η νέα καμπάνια, που βρίσκεται ήδη στον αέρα, μας θυμίζει πως μέσα στον γρήγορο ρυθμό της ζωής μας, υπάρχουν σχέσεις που δεν πρέπει να αφήνουμε «για μετά».

Γιατί πίσω από κάθε αληθινή σχέση, υπάρχουν όλα όσα έχουν πραγματική αξία. Η φροντίδα. Η υπομονή. Η παρουσία. Οι μικρές στιγμές που δεν μοιάζουν με τίποτα μεγάλο, αλλά τελικά είναι αυτές που μένουν. Και δεν χρειάζονται μεγάλες αφορμές. Αρκεί ένα τραπέζι, καλό φαγητό και μια μπύρα ΑΛΦΑ.

Αυτές τις σχέσεις έρχεται να φωτίσει η ΑΛΦΑ μέσα από τη νέα της ταινία, «Η Μαμά». Μια τρυφερή ιστορία για έναν γιο που επισκέπτεται τη μητέρα του για να τη βοηθήσει με μικρές δυσκολίες.

Αυτό που στην αρχή μοιάζει με ακόμη μία υποχρέωση, αλλάζει όταν ένα παλιό, παιδικό ποδήλατο του θυμίζει όλα όσα κάποτε έκανε εκείνη για εκείνον. Και τότε αποφασίζει να μείνει λίγο παραπάνω: να καθίσει δίπλα της, να μοιραστεί μαζί της μια μπύρα ΑΛΦΑ, φαγητό, γέλια και μια απλή στιγμή που τελικά αξίζει όσο όλα.

Με ζεστή, κινηματογραφική αφήγηση και υπό τους ήχους του «Τόσα χρόνια μια ανάσα» με τη φωνή του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, η νέα ταινία δεν μιλά απλώς για μια επίσκεψη στη μαμά. Μιλά για εκείνη τη στιγμή που θυμόμαστε τι πραγματικά αξίζει να προλάβουμε.

Μια ιστορία αφιερωμένη σε εκείνους που ήταν πάντα εκεί. Στις μικρές καθημερινές στιγμές, στα μεγάλα βήματα, στις σιωπές, στις αγκαλιές, σε όλα όσα δεν χρειάστηκαν ποτέ λόγια για να ειπωθούν.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτοί που μας έμαθαν τα πάντα, τ’ αξίζουν όλα.

Δείτε τη νέα καμπάνια της ΑΛΦΑ εδώ.