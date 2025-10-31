Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από ύψος, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχασε την ισορροπία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έπεσε στο κενό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ. Εκεί, οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.