Μία μεγάλη επιτυχία σημείωσε το ελληνικό METAXA, το οποίο ψηφίστηκε ως το 2ο στην κατηγορία «κονιάκ» με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και το 3ο κορυφαίο στην κατηγορία «trendy brandy» στο Drinks International Report 2024.

Μια θέση πιο πάνω από πέρυσι, το ΜΕΤΑΧΑ αποδεικνύει τη διαχρονική επιτυχία του στον ανταγωνιστικό χώρο του παγκόσμιου on trade. Αν και τυπικά λόγω της σύνθεσης του, και συγκεκριμένα της παρουσίας των Ελληνικών Μοσχάτων κρασιών, το ΜΕΤΑΧΑ δεν ανήκει στην κατηγορία του cognac ή του brandy, στις διεθνείς κατατάξεις η μάρκα περιλαμβάνεται ανάμεσα στα brandy και cognac με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, και δικαιώνεται. Το 9% των bars που ερωτήθηκαν ψήφισαν το ΜΕΤΑXΑ ως την πρώτη τους επιλογή.

Bartenders και ιδιοκτήτες bars από 100 bars με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα στον κόσμο, πήραν μέρος στην έρευνα και κλήθηκαν να επιλέξουν τα 3 κορυφαία spirits σε κάθε κατηγορία ποτού. Πρόκειται για διακεκριμένα bars, το καθένα με το δικό του success story. Με βραβεύσεις από σπουδαίους θεσμούς, παγκοσμίου φήμης, όπως The Word’s 50 Best Bars και Tales of the Cocktail’s Spirited Awards και διακρίσεις σε τοπικούς θεσμούς, όπως τα Asia’s 50 Best Bars, Drink Magazine’s Bar Awards, Germany’s Mixology Awards και Australian Bartender Awards, τα κορυφαία αυτά bars διαμορφώνουν τις τάσεις στον κλάδο του ποτού.

Το πολύπλευρο και μοναδικό METAXA, με σπάνια χαρίσματα και χαρακτηριστικά, που το κάνουν αναπάντεχο, βάζει τη γευστική του υπογραφή στα πιο ενδιαφέροντα cocktails, προσθέτοντας σε αυτά μια ενδιαφέρουσα διάσταση με τον ελληνικό χαρακτήρα του.

Το Drinks International Brands Report, αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες εκθέσεις σχετικά με τα ποτά, με τα κορυφαία μπαρ του κόσμου να αναδεικνύουν τις προτιμήσεις των επαγγελματιών και τις τάσεις των καταναλωτών.

Oπως δήλωσε η Dorothée Hériard Dubreuil, Managing Director του Οίκου ΜΕΤΑΧΑ « Είναι μεγάλη χαρά να λαμβάνουμε αυτή την αναγνώριση από τα 100 καλύτερα bars στον κόσμο, που έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχομένης προσπάθειας μας να αναδείξουμε το ΜΕΤΑΧΑ ως μια από τις κορυφαίες επιλογές τόσο για τους bartenders και mixologists, όσο και για μια νέα γενιά ανθρώπων που αναζητούν καινούργιες προτάσεις κατανάλωσης στο bar. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προσεγγίσει μέσω του Διεθνούς Διαγωνισμού για bartenders “METAXA 12” μερικά ανερχόμενα αστέρια στον χώρο, ενώ χτίζουμε καινούργιες συνεργασίες με τα κορυφαία bars στην Ευρώπη. Στους επομένους μήνες θα αποκαλύψουμε και κάποια συναρπαστικά καινούργια projects »

Ο Γιάννης Κοροβέσης, Bar Consultant & Drinks Editor και πιστοποιημένος cognac educator, δήλωσε πως «παρά τις προκλήσεις του χώρου τα τελευταία χρόνια και τις ανακατατάξεις παγκοσμίως στις αγορές του κονιάκ, το METAXA, αν και δεν εντάσσεται επίσημα στην κατηγορία, αποδεικνύεται συνεπές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά και των επαγγελματιών της εστίασης, συνδυάζοντας απαράμιλλη και σταθερή ποιότητα, όπως και ευελιξία στην ανάμειξη σε κοκτέιλ».

Η εμπειρία του ΜΕΤΑΧΑ είναι ένα ταξίδι των αισθήσεων που σίγουρα κρύβει πολλές εκπλήξεις γεύσεων και συναισθημάτων.