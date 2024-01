Γιορτή του αθλητισμού στο ΟΑΚΑ για τους RUNNERS OF THE YEAR by TihioRace Η μεγάλη γιορτή του δρομικού κοινού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ (Basket Arena) του Ολυμπιακού Σταδίου