Η H&M σε συνεργασία με τις οικιακές συσκευές Philips, διοργανώνει έναν μοναδικό διαγωνισμό αποκλειστικά για τα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης: 20 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν το Philips Steamer STH3020! Ο διαγωνισμός θα τρέξει online, από 12/11 μέχρι 2/12.

Το Philips steamer STH3020 είναι ιδανικό για να φρεσκάρεις τα ρούχα σου και να απομακρύνεις πανεύκολα τις τσακίσεις. Είναι ελαφρύ, πτυσσόμενο για εύκολη χρήση, ενώ έχει μικρό μέγεθος για να χωράει στην τσάντα σου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι έτοιμο για χρήση, ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να ανανεώσεις την εμφάνισή σου οποιαδήποτε στιγμή στο σπίτι ή on the go. Χρησιμοποίησέ το με ασφάλεια ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα ρούχα* όπως αυτά που έχουν παγιέτες, στάμπες, πιέτες και είναι δύσκολα στο σιδέρωμα πανεύκολα και χωρίς τη χρήση σιδερώστρας.

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να το κάνεις δικό σου μπαίνοντας εδώ και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είσαι μέλος στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της H&M. Αν δεν είσαι μέλος, μπορείς να γίνεις εδώ για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό αλλά και για να έχεις περισσότερα προνόμια με τις H&M αγορές σου.

Μπορείς να γνωρίσεις και τις υπόλοιπες οικιακές συσκευές Philips που θα κάνουν την καθημερινότητα σου καλύτερη εδώ.

*ασφαλές σε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται