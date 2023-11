Το WeFor ολοκληρώνοντας την φετινή καµπάνια “WeForTech”, σας προσκαλεί στην εκδήλωση “SynOpsis” το Σάββατο, 4 Νοεµβρίου 2023 και ώρα 15.30, στο αµφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ της Τεχνόπολης του Δήµου Αθηναίων.

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει δυο ξεχωριστά panel µε θεµατικό κορµό την Τεχνητή Νοηµοσύνη. Η έννοια του “multi stakeholder approach”, εξακολουθεί να υφίσταται στις εκδηλώσεις του WeFor, αυτή τη φορά µε οµιλητές από τους χώρους της πολιτικής, της επιχειρηµατικότητας και της φιλοσοφίας.

Στο πρώτο panel µε τίτλο “Harnessing the Power of AI: Shaping Industries and Enhancing Lives”, ο κος Γιάννης Μαστρογεωργίου – Ειδικός Γραµµατέας Μακροπρόθεσµου Σχεδιασµού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ο κος Στέφανος Δολτσίνης – Machine Learning Technology Manager at Kaizen Gaming, ο κος Ηλίας Βυζάς – EY Greece Consulting Leader, Partner, EY CESA South Cluster Technology Consulting Services Leader, EY CESA Data, Analytics & AI Leader και ο κος Αριστοτέλης Τύµπας – Καθ. Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Νεώτερους Χρόνους στο ΕΚΠΑ και Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος “Science, Technology, Society”, θα µιλήσουν για τις ευκαιρίες που αναδύονται από τις νέες τεχνολογίες σε επίπεδο κοινωνίας και πώς αυτές βελτιώνουν την καθηµερινότητα των πολιτών.

Στο δεύτερο panel µε τίτλο “Ethics and Governance in AI: Charting a Responsible Path”, η Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού – Ειδική ΑΙ & Γλώσσας, Γν. Νευροεπιστήµων και ιδρύτρια της καµπάνιας “Greek Girls Code”, ο κος Τηλέµαχος Μωραΐτης – Microsoßʼs Government Affairs Manager in South East and Central East Europe και ο κος Χαράλαµπος Τσέκερης – Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής και Κύριος Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, θα µιλήσουν για τους κινδύνους που εγείρονται από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, καθώς και για τους τρόπους αντιµετώπισής τους µέσα από την συνέργεια των εµπλεκόµενων µερών.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κος Δηµήτρης Παπαστεργίου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δηµοσιογράφος, κα Έλενα Παπαδηµητρίου. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήµου Αθηναίων.

Χορηγοί της εκδήλωσης : Elpedison & ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ .